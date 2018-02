Plus de 2.6 milliards d'euros levés en 2017 : l'innovation française se porte bien

In Extenso Innovation Croissance, entité du réseau Deloitte, publie les résultats de son 5ème Baromètre des Levées de Fonds des Entreprises Innovantes. L'édition annuelle prend en compte toutes les opérations réalisées par les start-ups françaises en 2017. Cet outil mis à disposition de l'écosystème permet de quantifier et qualifier le potentiel de création de valeur des jeunes entreprises innovantes tricolores : qui sont ces start-ups qui lèvent ? D'où viennent-elles ? Que proposent-elles ? A combien s'élèvent les tickets ? Que deviennent-elles par la suite ?



Fort de son expertise en management et financement de l'innovation, In Extenso Innovation Croissance s'attèle à répondre à ces questions et fait la lumière sur la réalité du capital risque aujourd'hui sur le territoire français. Avec plus de 2.6 milliards d'euros levés en 2017, la France témoigne d'un potentiel prometteur en termes de retombées économiques. Les start-ups qui innovent sont soutenues par des acteurs confiants et efficaces.



" Vitrine considérable de l'innovation à la française et de l'émulation générée par cet écosystème, le CES 2018 est une synthèse de ce dynamisme : la France a en effet envoyé sur place la seconde délégation la plus nombreuse, après la Chine ", illustre Patricia Braun, Présidente d'In Extenso Innovation Croissance. " De mieux en mieux entourées, nos entreprises innovantes tricolores sont plus aptes à séduire les fonds et collaborer de façon vertueuse avec ces derniers ".



Un recul du volume qui sert le montant du ticket moyen



Avec un total de 506 opérations, l'exercice 2017 confirme la tendance pressentie à l'aube de son quatrième trimestre. On constate en effet que le volume des opérations enregistrées est en recul quand la valeur totale de ces dernières est en hausse en comparaison avec l'année 2016 :



Les montants levés augmentent de 5% en 2017, passant ainsi de 2.5 milliards d'euros levés en 2016 à plus de 2.6 milliards ;

Parallèlement à ce constat, 2017 enregistre une baisse de 10% du nombre des levées entre 2016 et 2017.`

Ces courbes inversées favorisent une hausse de la valeur du ticket moyen, tendance révélatrice d'un plus fort engagement des investisseurs sur les projets à forte valeur ajoutée en faveur des startups.



" En dépit du ralentissement de l'investissement observé sur les trois derniers mois dû aux aléas des systèmes de financement, on peut indubitablement qualifier 2017 de belle année ", analyse Patricia Braun. " Les différentes parties prenantes font preuve d'un vrai dynamisme en faveur de l'innovation. Bien engagées et empreintes de confiance, les opérations de capital risque ont cependant encore une marge de progression en termes de valeur. Le marché est mature pour intégrer des problématiques d'ingénierie financière à sa réflexion et ainsi orchestrer les levées de fonds de plus grande envergure dans les phases critiques d'accélération ".



Capital risque : la maturité n'est pas un sujet en 2017, bien au contraire …



Bien que 40% des levées aient été réalisées par des structures ayant plus de 5 ans d'existence, cette donnée est constante et la tendance est à la stagnation sur cette typologie d'entreprises. Par nature plus rassurantes, ces start-ups ne concentrent pas un volume croissant d'opérations.



Il convient en revanche de souligner le regain d'intérêt qu'ont les fonds pour les plus jeunes entreprises. En 2017, celles-ci enregistrent une hausse notable du ticket moyen : +40% pour les entreprises de 1 à 3 ans et +50% pour celles de 3 à 5 ans.



" Parfaite illustration du renforcement de l'attractivité de ces jeunes entreprises, 40% du Top 20 des levées les plus importantes de 2017 ont entre 1 et 5 ans d'existence ", précise Patricia Braun. " Cette attraction pour les structures plus récentes met en lumière la qualité des innovations et leur potentiel de marché déjà qualifié ".



Les plateformes d'intermédiation, les Fintechs et les objets connectés toujours vedettes



Revendiquant un peu plus de 1 milliard d'euros levé en 2017, la catégorie Internet & Services est, cette année encore, celle qui totalise le montant le plus important (1.062 milliards d'euros en 2016), et ce même si le nombre total d'opérations est en net recul sur ce secteur. Celui-ci passe en effet de 236 opérations en 2016 à 198 en 2017 soit - 16% avec une augmentation de 8% des montants levés.



Dans la catégorie-maîtresse, Internet & Services, les plateformes d'intermédiation totalisent 50% des fonds levés. Les projets Fintechs confirment la tendance de 2016 et continuent quant à eux leur montée en puissance avec 16 % des montants levés dans la catégorie. Les objets connectés, avec l'intelligence artificielle qui ouvre de nouveaux marchés, occupent la troisième place et remontent dans le classement.



Par ailleurs sensiblement identique à celui de 2016, le classement sectoriel 2017 met cependant en lumière le recul du secteur Life Science : la valeur du ticket moyen est en effet diluée dans un plus grand nombre de petites opérations. Construites sur un modèle économique plus long terme, les entreprises innovantes du secteur souffrent d'un ROI souvent tardif.



Méthodologie

Clôturée au 31.12.17, cette cinquième édition du baromètre porte sur les levées de fonds réalisées par des entreprises françaises auprès de Ventures capital de la période 2017, à partir des bases de données de Capital Finance et Factiva. Le classement porte sur le marché français uniquement et prend en considération le découpage des nouvelles régions. Cette étude retient 4 secteurs comptant eux-mêmes 23 sous-secteurs - Internet & Services (Plateforme, e-Commerce, Fintech, Marketing Digital, IoT, autres), Logiciels et Composants (Saas ou Cloud, Logiciels traditionnels, Interface, Composants, autres), Life Sciences (Biotech, Medtech, Pharma, autres), Sciences de l'Ingénieur (Cleantech, Industrie, Matériaux et Procédés, autres), et Autres (Retail, Textile, Beauté, Restauration traditionnelle, autres).



A propos d’In Extenso Innovation Croissance

In Extenso Innovation Croissance est né avec la loi innovation dite loi Allègre de 1999. Acteur de la première vague,

In Extenso Innovation Croissance a développé un savoir-faire unique dans le conseil en innovation : stratégie d’innovation, ingénierie du financement de l’innovation, valorisation et transferts de technologies. En 15 ans, avec plus de 700 références clients, le cabinet est devenu le spécialiste qui conseille entreprises et collectivités pour « mieux innover », au service de leur stratégie, de leur croissance et de leur efficacité. Présent à Paris, Lyon, Montpellier, Rennes, Bordeaux et Sophia Antipolis, In Extenso Innovation Croissance est une des activités conseil d’In Extenso, entité du réseau Deloitte.

inextenso-innovation.fr/



A propos d'In Extenso

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France.

Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l'ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d'entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d'entreprise. In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euro.

inextenso.fr