Perspectives d’investissement 2018 : «Opportunités et risques dans un cycle économique en phase avancée»

L’année à venir s’annonce comme une période charnière tant pour les décideurs politiques que pour les investisseurs, à l’heure où les banques centrales retirent progressivement leur soutien et où la demande du secteur privé constitue un réel moteur de croissance pour les économies à travers le monde. Dans le contexte actuel, marqué par la montée du populisme et les efforts de réformes politiques plus soutenus, il est désormais nécessaire pour les investisseurs d’évaluer les risques sous un angle plus large, en tenant justement compte de ces nouveaux axes de risque.



A l’aube de 2018, l’Union Bancaire Privée reste optimiste vis-à-vis de l’économie mondiale, et les thèmes forts de ses perspectives d’investissement 2018 sont les suivants :



- Croissance mondiale: l’année 2018 devrait être encore un très bon cru – La croissance mondiale devrait, selon nos estimations, atteindre 3,5% en 2018, après un chiffre de 3,6% en 2017, soit le rythme le plus soutenu depuis dix ans. Cette bonne santé tient essentiellement au fait que la croissance est désormais plus autonome que par le passé, et qu’elle est aussi devenue plus synchronisée à l’échelle globale.



- Un changement de régime monétaire en perspective – En 2018, les politiques monétaires devraient prendre un virage stratégique en retirant progressivement le soutien à l’économie qui avait été mis en place dès 2008.



- Se préparer à une normalisation des taux d’intérêt – L’année 2017 s’est caractérisée par la fin des réductions de taux de la part des banques centrales, et 2018 devrait marquer la dernière étape du processus de transition entamé un an plus tôt.



- Croissance des bénéfices des actions américaines – Des performances positives restent envisageables en 2018, malgré des valorisations historiquement élevées.



- Europe: la reprise cyclique confrontée à des défis structurels – En 2018, les investisseurs en Europe devraient considérer la croissance des bénéfices comme un moteur de performance primordial pour les actions.



- Japon – les réformes et la restructuration portent leurs fruits – Après une longue période de morosité, l’économie japonaise, à l’instar de l’Europe, devrait enfin relever la tête et dégager une croissance de 1,7% en 2017, soutenue par la croissance mondiale, les réformes domestiques et les mesures de relance.



- Les réformes domestiques soutiennent la reprise cyclique dans les marchés émergents – La nouvelle année devrait être marquée par des changements politiques significatifs dans les principaux pays émergents, et certaines économies arrivant à maturité pourraient clairement se distinguer grâce à leurs réformes domestiques, qui devraient encore améliorer le retour sur investissement des placements.



- Matières premières – une entrée dans un cycle long – Les prix des matières premières ajustés de l’inflation sont proches des plus bas observés avant 2000.



Les éléments évoqués ci-dessus sont présentés en détail dans la brochure «Perspectives d’investissement 2018», téléchargeable ci-dessous (PDF 28 pages en français).