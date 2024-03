Paypal trusterait toujours 20 % des Top commerçants, soit trois fois plus qu'Apple Pay et que Google Pay

PayPal est une option de paiement 3 fois plus populaire qu'Apple Pay ou Google Pay

En tant que l'un des pionniers de la fintech et la cinquième option de paiement la plus acceptée après toutes les principales cartes de crédit, PayPal offre aux consommateurs un moyen alternatif de gérer les paiements internationaux au cours des 25 dernières années. Cependant, des millions d'entreprises choisissent également PayPal pour effectuer leurs paiements en ligne à l'étranger, en particulier dans le secteur du commerce électronique.



Selon l'enquête BuiltWith, le nombre de sites Web proposant PayPal comme mode de paiement est beaucoup plus élevé que ceux proposant des transactions Apple Pay et Google Pay, ce qui confirme que PayPal est l'option de paiement préférée sur les principaux marchés.



Par exemple, plus de 22 % des commerçants au Royaume-Uni acceptent les paiements PayPal, bien plus que toute autre option. Les commerçants allemands préfèrent encore plus le fournisseur de paiement américain, 28 % d'entre eux choisissant ce service pour gérer leurs paiements. Le Canada et l'Inde comptent environ 24 % de commerçants proposant des transactions PayPal, bien plus que d'autres options de paiement, notamment Apple Pay, Google Pay, Stripe , Venmo et Amazon Payments.



En fait, les statistiques montrent que PayPal est trois fois plus populaire qu'Apple Pay ou Google Pay sur tous ces marchés. Au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, Apple Pay détient respectivement 8,5 %, 6,1 % et 11,9 % des parts des commerçants. Google Pay est même en dessous de ces chiffres, avec sa part oscillant entre 5 % et 9 % sur les trois marchés.



Il est intéressant de noter que PayPal est le mode de paiement le moins populaire parmi les commerçants sur son marché de domicile. Le mois dernier, seulement 9,2 % proposaient des paiements PayPal sur leurs sites Web, soit environ 1,5 % de moins qu'Apple Pay et Google Pay.



Amazon Payments et Venmo sont les options de paiement les moins populaires parmi les commerçants

Contrairement à PayPal, qui continue de dominer les paiements numériques, Amazon Payments et Venmo ont encore du mal à accroître leur part de marché dans le paysage du commerce électronique.



Les statistiques montrent que ces deux services étaient les options de paiement les moins populaires parmi les fournisseurs des principaux marchés. Aux États-Unis, par exemple, seuls 5 % des commerçants proposaient les paiements Venmo sur leurs sites Web. Sur les marchés européens, au Canada et en Inde, cette part était inférieure à 1 %.



Les paiements Amazon étaient encore moins acceptés. Le mois dernier, l'Allemagne avait la plus grande proportion de commerçants acceptant les paiements Amazon, soit seulement 2 %. Sur tous les autres marchés opérationnels, ce chiffre était inférieur à 1 %.