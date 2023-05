Paypal a déclaré près de 1 milliard de dollars en crypto-monnaies auprès de la SEC

"Nous tenons un registre interne des crypto-actifs de nos clients, y compris le montant et le type de crypto-actifs détenus par chacun de nos clients", a déclaré PayPal dans son rapport trimestriel. Depuis la fin de l'année dernière, la société a fait état d'une augmentation de 339 millions de dollars des actifs en crypto-monnaie de ses clients pour aujourd'hui atteindre un montant de 943 millions de dollars d'actifs de clients en bitcoins (BTC), éther (ETH), bitcoin cash (BCH) et litecoin (LTC). Bien qu'il n'existe pas encore de protection réglementaire pour les investisseurs en crypto-monnaies aux États-Unis, PayPal - conformément à ses conditions générales - a déclaré qu'il protégerait les clients contre "le montant total de l'activité d'achat ou de vente non autorisée", à la suite d'une coopération avec la société. Il remboursera également les clients pour les "transferts non autorisés" pour un plafond à vie de 50 000 $. Ces dernières années, le prestataire de services de paiement a mis à la disposition de ses clients de nombreuses fonctionnalités liées aux cryptomonnaies. Le montant désormais atteint donne un indice quant à l'engouement désormais atteint par les cryptomonnaies. ALA

