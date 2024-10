Caravel et Indexa Capital, une fusion actée par un nom

Il est toujours aussi rare de pouvoir revenir sur l'histoire d'une fusion après l'effet d'annonce. Pourtant, c'est bien l'exercice auquel s'adonne aujourd'hui Caravel, 6 mois après son entrée dans le giron (cession à 100 % ) d'Indexa Capital.

Caravel ? Du nom de cette startup et même fintech qui a pris son envol en 2020. Nous sommes au lendemain des grandes manifestations françaises dites des "Gilets Jaunes" contre la réforme des retraites qui ont perclus la France. A ce moment-là, trois jeunes entrepreneurs de. moins de 30 ans en viennent à se poser la question de leur propre situation.

" Le déclic est venu lorsque j'ai engagé à mes côtés une jeune alternante. En regardant dans le détails, je me suis aperçu qu'elle avait accumulé plus de droits à la retraite que moi alors que j'avais 28 ans. " relate Olivier Rull, l'un des co-fondateurs de Caravel en 2020 avec Marie Janoviez et Hugo Lancel.



Le trio tout en se posant la question sur leur situation personnelle cherche les solutions accessibles alors sur le marché. Ils tombent souvent sur des conseillers en gestion de patrimoine manquant alors parfois de souplesse dans leur approche ou alors de pédagogie quant aux frais appliqués.

L'idée vient alors de déployer une plateforme, 100 % en ligne donc, permettant d'accéder à un produit déjà connu mais peut-être pas encore bien popularisé : le PER.

Pour le produit, Caravel fait alors appel à l'assureur APICIL et construit son offre en se basant sur les aspirations du moments. "Nous sélectionnons uniquement des investissements entrant dans le cadre des Accords de Paris, c'est à dire "durables" et permettant de contribuer à un abaissement de température de l'ordre de 2 dégrés. Par ailleurs, en tant que courtier digital nous pouvons proposer une tarification assez agressive sur les frais permettant sur 20 ans de faire une économie de l'ordre de 7000 euros par rapport à un produit similaire à disposition dans le circuit classique. Notre offre ne comprend d'ailleurs aucun frais de versements." explique Olivier Rull.

Au cours des années passées , le trio va déployer son portefeuille autour de trois produits : fonds climat, solidaire et ETF responsable.



En 2022, Caravel signe sa première levée de fonds de plus de 1 million d'euros menée par Audacia (le fonds co -fondé par Charles Beigbeder avec l'appui d'une kyrielle de business angels (la communication de l'époque annonce. : nytime (Damien Dupouy), Made.com (Julien Callede), Fruitz (Julian Kabab), Anaxago (François Carbone), MWM (Jean-Baptiste Hironde) et Tomcat (Patrice Thiry))



"Nous avions à ce moment là déjà prévu de relever dans l'année à venir. Et c'est Charles Beigbeder qui nous a présenté Indexa Capital et notamment Ramon Blanco Duelo, qui est l'un des co-fondateurs de Selftrade, revendue à Boursorama. L'entente a été immédiate et l'alliance prometteuse."



A ce moment de son histoire, Caravel a conquis 1500 clients pour un total d'actifs sous gestion de 6,8 millions. Son ticket moyen d'investissement reste assez faible (2500 euros) malgré une croissance constante. Pour conquérir plus de clients et rassurer, sortir de "l'image startup" est donc une solution.



De son côté Indexa Capital est une société de gestion fondée en Espagne en 2015 par un trio d'entrepreneurs qui avaient déjà rencontré leurs premiers succès. Outre Ramon Blanco Duelo, l'équipe fondatrice compte François Derbaix, co-fondateur de Rentalia (l'Abritel espagnol ) et multi Business Angel et Unai Ansejo Barra, fondateur d'un fonds d'investissement.

Indexa Capital est aujourd'hui une société de gestion cotée en Espagne gérant un peu plus de 2,7 milliards d'encours et revendique 88 500 clients.

L'entreprise qui propose l'équivalent de nos comptes titres (donc de l'investissement majoritairement coté), cherche à se déployer en Europe.

Elle propose déjà depuis 2020 des. portefeuille de fonds en Belgique et depuis 2021 des produits d'assurance-vie en France.

En rachetant Caravel en mars dernier, elle s'offre donc une véritable entité en France et surtout une plateforme on-line déjà opérationnelle.

"La promesse pour nos clients reste la même ! Nous allons pouvoir leur proposer, en plus du PER, l'assurance-vie;"



Aujourd'hui, Indexa Caravel ce sont 7 personnes pour un portefeuille de 2150 clients et 15,3 millions d'actifs sous gestion.

Avec cet adossement, l'équipe fondatrice de Caravel a réussi à sortir de l'ornière de la startup spécialisée en investissement : dépenser toujours plus pour acquérir de la clientèle avec des promesses pas toujours vraisemblables pour des clients frileux sur 15 ou 20 ans ...



En attendant qu'Indexa Caravel se re-fasse un nom en France avec ses nouvelles offres, il se murmure que qu'Indexa Capital n'aurait pas fini ses emplettes en Europe.



Anne-Laure Allain