PayTrip recrute pour soutenir sa croissance

Concrètement, une quinzaine de postes sont d’ores et déjà ouverts dans les départements Recherche & Développement, Vente, Marketing et Digital.



PayTrip permet de connecter financièrement tous les membres de la famille, où qu’ils se trouvent dans le monde. Soutenir un membre d’une famille, pour un dépannage ou un besoin régulier d’argent, devient alors une simple formalité. PayTrip est une solution technologique intégrée composée d’une plateforme, d’un compte de paiement et de cartes de paiement internationales Mastercard®. Grâce aux progrès dans les technologies du deep learning et de l’intelligence artificielle, un client peut souscrire un compte Paytrip en quelques clics et en moins de cinq minutes. Le client peut commander sa carte prépayée Mastercard® Paytrip ainsi que celle de chaque membre de sa famille qu’il pourra charger du montant de son choix. L’argent chargé sera disponible instantanément sur la carte de son bénéficiaire qu’il pourra utiliser à sa convenance où qu’il soit dans le monde (retrait, paiement, achat en ligne).



Rejoindre la startup PayTrip est l’opportunité de participer à un projet sociétal riche de sens et d’évoluer au sein d’une équipe d’experts qui ont su concevoir un service unique associant Fintech, Néo banque et économie circulaire. PayTrip recherche des collaborateurs et collaboratrices qui partagent ses valeurs. La Fintech souhaite principalement étoffer sa force commerciale notamment dans des grandes villes en Île-de-France, sur Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, etc. Côté technologique, PayTrip veut s’entourer d’experts qui poursuivront le développement des plateformes existantes et l’amélioration de ses offres de services.



Quelques postes ouverts chez PayTrip :



• 2 Développeurs informatiques

• 2 Business developpers qui interviendront auprès des associations et distributeurs (vente indirecte)

• 10 Commerciaux terrains

• 1 Chef de projet marketing

• 1 Data Scientist



Plus d’information sur : https://www.paytrip.fr/recrutement/



Bennaceur Kasbi, Président-fondateur de PayTrip « Cette campagne de recrutement atteste clairement de notre volonté d’investir massivement pour renforcer nos parts de marché et accompagner notre lancement sur toutes les grandes villes françaises. Nous offrons toutes les conditions nécessaires pour permettre à nos collaborateurs d’évoluer dans une structure qui porte un projet d’entreprise unique dans le monde des Fintechs. PayTrip est une réelle opportunité pour des candidats motivés. »