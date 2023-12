Accueil Envoyer Imprimer Partager Partech dévoile son dernier fonds de Venture doté de 360M€ Partech lance son nouveau fonds de Venture de 360 millions d'euros pour soutenir les spécialistes software, data et fintech en Europe, et annonce son premier investissement dans Smartpricing. Partech Venture - c'est son nom - adopte la même stratégie que son prédécesseur (Partech International Ventures VII), à savoir identifier et accompagner les applications critiques qui contribuent à la transition digitale des entreprises et des PME.

L'équipe d'investissement, dirigée par Philippe Collombel et Reza Malekzadeh, est renforcée par des investisseurs internationaux dont Jean Sini, Simone Riva et Elena Moneta.

Ensemble, ils apportent une vaste expérience en tant qu'opérateurs et investisseurs dans les quatre secteurs cibles, en combinant une approche hautement technique, internationale et orientée business. Ils mettront à profit leur expertise en matière de produits, business development, mise sur le marché, M&A, recrutement de profils clefs et mobilisation de capitaux additionnels pour soutenir les entreprises du portefeuille du nouveau fonds. Ces dernières pourront également s'appuyer sur les équipes plateforme de Partech.



« Nous continuons sur la lancée du fonds précédent, avec des partners expérimentés qui ont construit un portefeuille de sociétés européennes de premier plan et nous avons intégré de nouveaux talents pour augmenter notre accès aux meilleures sociétés européennes », commente Philippe Collombel, General Partner et cofondateur de Partech.



Partech Venture investira dans quatre domaines clés : les logiciels applicatifs et deep tech (infrastructure, data & AI, cybersécurité, DevOps), les plateformes verticales B2B & B2B2C et les applications Fintech & Insurtech. La thèse et l’ambition restent les mêmes : mener des investissements dans 22 à 24 entreprises européennes de Série A et Série B qui ont un chiffre d'affaires de 1 à 10 millions d'euros.

« Nous conservons la même stratégie d’investissement pour notre fonds de Venture : nous chercherons à soutenir des entreprises prometteuses, qui veulent devenir leaders de leur catégorie en Europe ou qui cherchent à s’étendre aux Etats-Unis. » commente Reza Malekzadeh, General Partner. Il ajoute : « Nous n'avons fait qu'effleurer l'énorme potentiel du marché découlant de la transition digitale des entreprises et des PME européennes. Les capacités européennes en matière de création d'applications exploitant les données et l’IA pour construire des infrastructures numériques, garantir la protection des données ou améliorer la cybersécurité se sont considérablement améliorées au cours des dix dernières années. »



Partech Venture a réuni un ensemble diversifié d'investisseurs allant d'institutions financières à des fonds souverains, des family offices et des entreprises internationales de premier plan, parmi lesquels Allianz France, BNP Paribas, Bpifrance, CDP Venture Capital, Edenred, FDJ Ventures, JCDHolding, et Lombard Odier Investment Managers.

« Nous sommes ravis de l’accueil reçu par Partech Venture, qui témoigne du succès de notre précédent fonds, de l'efficacité de notre stratégie d'investissement et de l'engagement de notre équipe », ajoute Philippe Collombel.



« D'ores et déjà, la moitié du fonds, soit 180 millions d'euros, a été engagée, avec le soutien d'un large éventail d'investisseurs »



Un premier investissement dans SmartPricing

Partech a déjà commencé à déployer ce nouveau fonds et a réalisé sa première transaction, en menant le tour de série A de 13 millions d'euros de l'entreprise italienne Smartpricing.



Celle-ci, fondée en 2020 à Arco, dans le Trentin, développe un logiciel de gestion des prix et des revenus pour les hôtels qui permet aux gérants d'augmenter leur chiffre d'affaires grâce à des technologies de machine-learning. Elle utilise un algorithme propriétaire pour traiter différents types de données, notamment celles liées au marché, à la saturation, aux tendances des prix dans une zone géographique spécifique et à l'historique de l'hôtel, afin d’offrir le meilleur prix possible pour améliorer la performance de leurs partenaires.



« En seulement trois ans, Smartpricing a orchestré 2 millions de réservations pour plus de 3 000 hôtels, B&Bs et autres hébergements, augmentant leur chiffre d'affaires en moyenne de 30%, un chiffre impressionnant pour l’industrie » commente Philippe Collombel. « En étendant sa présence, notamment en Italie et dans la région DACH, Smartpricing s'apprête à devenir le leader européen de la gestion des revenus pour les PME dans l’hôtellerie . »



Cette nouvelle levée de fonds permettra à l'entreprise d’accélérer le recrutement de talents à des postes clés, de diversifier son offre et de consolider davantage sa position parmi les leaders du secteur.

À propos de Partech Venture

Partech Venture est le fonds qui succède à PIV VII, qui a inauguré cette stratégie en 2016 et soutenu des leaders mondiaux de leur catégorie, tels que :

- ABTasty (Plateforme d'optimisation de l'expérience client pilotée par l'IA) ;

- Agicap (Plateforme de suivi et de prévision des flux de trésorerie) ;

- Akeneo (Logiciel de gestion de l'information produit) ;

- Bitrise (Plateforme logicielle DevOps mobile) ;

- Compte Nickel – acquise par BNP Paribas – (La première néo-banque phygitale)

- Fresha (ERP vertical pour le secteur de la beauté) ;

- Guardicore – acquise par Akamai – (Solutions de micro-segmentation et de protection des workflows pour les data centers) ;

- Kantox – acquise par BNP Paribas (Logiciel d'automatisation de la gestion des risques de change) ;

- ManoMano (Marketplace de bricolage B2C et B2B) ;

- Medigate – acquise par Claroty - (Plateforme de cybersécurité pour les dispositifs médicaux connectés) ;

- Memfault (Plateforme de pilotage de la performance IoT) ;

- Odaseva (Plateforme de gouvernance et de sécurité des données) ;

- Papernest (Solution intelligente pour gérer des contrats et abonnements) ;

- Platform.sh (Plateforme d'infrastructure DevOps mondiale) ;

- Shippeo (Plateforme de visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement).

Depuis la fin de l'année 2021, Partech a réalisé 11 sorties générant au moins un multiple de 3x sur le capital investi, dont 6 à partir du portefeuille de venture, avec 5 sorties supérieures à 5x.



À propos de l’équipe de Partech Venture

L'équipe internationale est composée de spécialistes du software et du go-to-market, avec une forte expérience opérationnelle. Basée à Paris, New York, Milan et Londres, elle comprend :

- Philippe Collombel (Founding Partner) : il a récemment récemment investi dans Agicap, Fresha, Kantox, ManoMano, Nickel, Papernest, Shippeo, et SideCare.

- Reza Malekzadeh (General Partner) : il a investi dans AB Tasty, Akeneo, Bitrise, Elopage, Guardicore, Odaseva, et Platform.sh.

- Jean Sini (General Partner, advisor) : il a investi dans Medigate, Memfault, et, avant Partech, dans Canva, Datakin, Fieldwire, et aTreasure Data.

- Simone Riva (Senior Principal) : il a investi dans Koro et, avant Partech, dans Contentsquare, Deliveroo, Flixbus, GetYourGuide, Sennder, Sumup, Wefox et Bending Spoons.

- Elena Moneta (Principal) : elle a investi dans Roger et, avant Partech, dans PrimaryBird, Peppy, et Semble.

- Nikhil Punwaney (Associate, advisor) : précédemment CTO de DeepBench, il apporte une expertise approfondie en deep tech, DevOps, cybersécurité et ingénierie logicielle, avec une expérience chez LinkedIn et Acquia.



À propos de Partech

Partech est une société d'investissement technologique mondiale dont le siège est à Paris et qui possède des bureaux à Berlin, Dakar, Dubaï, Nairobi et San Francisco. Nous sommes une équipe composée de spécialistes issus de l’industrie et de la technologie ayant des convictions fortes. Nous réunissons des capitaux, une expérience opérationnelle et un soutien stratégique pour les entrepreneurs que nous soutenons, de la phase d'amorçage à la phase de croissance. Partech est née à San Francisco il y a 40 ans et la firme gère aujourd'hui 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour un portefeuille actuel de 220 entreprises réparties dans 40 pays et sur 4 continents.

