Partech dévoile son premier fonds impact

L'objectif de Partech Impact est d’accompagner une quinzaine de champions technologiques européens, qui ont l’intention de résoudre un défi fondamental, climatique ou social. Nous souhaitons soutenir leur croissance, en comblant le fossé que nous voyons dans le paysage actuel du financement entre les fonds d’amorçage et les grands fonds de buy-out

Nous investirons dans des entreprises B2B ayant atteint au moins 10 M€ de chiffre d'affaires, qui transforment en profondeur les chaînes de valeur dans lesquelles elles opèrent

Notre approche thématique privilégie les entreprises qui ont un fort impact dans les domaines de l'industrie, de l’agriculture, de l'environnement et de l'inclusion.

Cette étape marque un bond en avant pour l’écosystème technologique européen. Chez Partech, être un pionnier est dans notre ADN, comme le montrent les lancements réussis de différentes stratégies d’investissement au cours des 10 dernières années, par exemple la stratégie Seed (2013), qui a clôturé avec succès son 4ème fonds en décembre 2022 et la stratégie Growth (2014), dont le deuxième fonds a atteint son objectif depuis octobre 2021

Le lancement de Partech Impact est une nouvelle étape dans notre parcours entrepreneurial et renforce notre engagement à susciter des changements positifs par le biais d'une innovation durable

Le changement climatique est l'un des plus grands défis mondiaux et l'Europe a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, le continent abrite un écosystème technologique dynamique pour soutenir la transition environnementale, bénéficiant de nombreux supports : financement public et réglementations fortes, qui encouragent les entreprises à transformer leurs modèles opérationnels et commerciaux et à s’engager à atteindre des ambitions zéro carbone. Cela crée un besoin de solutions innovantes et technologiques. L'Europe est ainsi devenue le principal écosystème dans le domaine du climat : 40 % des brevets mondiaux liés aux technologies climatiques y ont été déposés au cours des dernières années, soit une fois et demie de plus qu'aux États-Unis.Toutefois, l’investissement privé disponible pour soutenir la phase d’expansion de ces futurs leaders technologiques demeure insuffisant. La plupart des fonds d'investissement à impact se concentrent sur les entreprises en phase d’amorçage et très peu d'acteurs soutiennent l’étape suivante de leur développement, c’est-à-dire le passage à l’échelle et à la maturité commerciale. C'est l'objectif de Partech Impact avec un premier fonds dont la taille cible est de 300 millions d'euros.», déclare Rémi Said, General Partner, Partech Impact.», ajoute Arnaud Minvielle, General Partner, Partech Impact. «En plus d’un apport en capital, les entreprises qui rejoindront le portefeuille du fonds pourront bénéficier des expertises variées de l’équipe Partech Impact, forte d’une longue expérience d’investissement et opérationnelle. Le fonds sera un investisseur actif et un soutien sur tous les sujets essentiels à ce stade de maturité des entreprises: l'élaboration de la stratégie, la mise en place de fondations et de systèmes opérationnels solides, la croissance commerciale et la mise en place d'un cadre robuste pour mesurer l’impact.Partech Impact rassemble en effet une équipe aux track record et expériences de haut niveau provenant de Bain Capital, Eurazeo, Morgan Stanley, Blackrock et McKinsey, et tirant pleinement parti du soutien de la plateforme Partech.Partech Impact a la chance de pouvoir s’appuyer sur un pool d’investisseurs internationaux, dont L’État Français (via France 2030), Bpifrance, le FEI soutenu par le programme InvestEU, Legrand, LCL, et la Société Générale.Opérant en tant que fonds article 9, selon la réglementation SFDR de l’Union Européenne, Partech Impact s’engage à définir et quantifier l’impact de ses participations à chaque étape du processus, de la sélection initiale à la due diligence et jusqu’à l’accompagnement post-investissement.», commente Philippe Collombel, General Partner, Partech. «».Partech Impact a déjà mené à bien son premier investissement dans SustainCERT, société de vérification basée à Amsterdam qui se concentre exclusivement sur des projets de réduction des émissions de carbone pour les développeurs de projet et les entreprises en Europe et aux Etats-Unis. SustainCERT a déjà fait la preuve de la réussite de son business model, avec des revenus importants et des clients de premier ordre. Partech Impact entre au capital pour soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance et apporter son expertise commerciale et opérationnelle.À propos de PartechPartech est une société d'investissement technologique mondiale dont le siège est à Paris et qui possède des bureaux à Berlin, Dakar, Dubaï, Nairobi et San Francisco. Nous sommes une équipe composée de spécialistes issus de l’industrie et de la technologie ayant des convictions fortes. Nous réunissons des capitaux, une expérience opérationnelle et un soutien stratégique pour les entrepreneurs que nous soutenons, de la phase d'amorçage à la phase de croissance. Partech est née à San Francisco il y a 40 ans et la firme gère aujourd'hui 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour un portefeuille actuel de 220 entreprises réparties dans 40 pays et sur 4 continents.a réuni une équipe très solide pour mener à bien sa stratégie en combinant des expériences de croissance, technologie, M&A, opérationnelle et conseil. A l'origine du projet, Rémi Said (General Partner Partech Impact, précédemment Executive Vice President chez Bain Capital), Arnaud Minvielle (General Partner Partech Impact, précédemment Senior Partner chez McKinsey) et Karim Tadjeddine (Senior Advisor, précédemment Senior Partner chez McKinsey) ont été rejoints par une équipe talentueuse de 3 directrices d'investissement : Trisha Nangia (précédemment Head of Strategy and ESG chez Blackrock), Laetitia Marcadé (précédemment Senior Associate chez Partech Growth) et Alizé Laurent (précédemment Associate chez Eurazeo).