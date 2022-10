Paiement fractionné : Alma lève un nouveau financement sécurisé de 300M€

Alma, la plateforme financière française proposant des solutions de paiement fractionné et différé pour les commerçants et les consommateurs européens, s’était déjà illustrée au début de l’année avec une levée de fonds exceptionnelle en Série C. Ce nouveau financement s’appuie sur un Fonds Commun de Titrisation (FCT) dédié, qui a la capacité d’émettre jusqu’à 300 millions d’euros d'obligations senior, souscrites par BNP Paribas, banque partenaire de la société.



Après la création d’un premier FCT en juin 2021 cette transaction représente une nouvelle étape importante pour Alma. En effet, elle confirme la confiance de très grands acteurs de la place dans sa stratégie et la gestion de son activité, mais aussi la technicité de la société et sa capacité à soutenir son développement continu et à accompagner pleinement ses clients. La structure est plus flexible, en termes d’actifs éligibles notamment, permet le refinancement de volumes bien plus importants et améliore significativement, de par certains mécanismes de structuration introduits, le coût de refinancement de l’entreprise.



« La diversification et la sécurisation de nos financements est une priorité. Nous regardons de l’avant et anticipons nos besoins pour continuer à soutenir nos clients. C’est une très belle étape, nous sommes très fiers de la confiance qui nous est témoignée et qui valide concrètement notre modèle » déclare Nicolas Benhamou-Rondeau, Responsable des Financements chez Alma.



« Cette transaction témoigne de notre capacité à délivrer des solutions de financement adaptées pour les entreprises innovantes, en particulier les plateformes digitales de crédit à la consommation, à différents stades de leur développement. Nous sommes très heureux d’être une nouvelle fois aux côtés d’Alma pour cette étape clé », commente Frédéric Lautard, Directeur - Financements ABS chez BNP Paribas.



Au niveau juridique, le cabinet d'avocats Ashurst a conseillé Alma sur cette transaction.



« Il s’agit d’une opération complexe et innovante sur le marché français de la titrisation de créances purement digitales et plus particulièrement sur celui du paiement en plusieurs fois et sur laquelle nous avons été ravis d'accompagner Alma et ses équipes de pointe sur ce marché.» ajoute Agathe Motte, associée du cabinet Ashurst.