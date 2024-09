Opinion | Franck Sebag - EY - "Futur de l’écosystème start-up : vers un renouveau industriel ?"

50 ans, expert-comptable et commissaire aux comptes, est diplômé de la Sorbonne (Master Comptabilité Contrôle et Audit) et de programmes Executive Education de L’IMD & Kellogs Business School. Il débute sa carrière chez Constantin, puis rejoint Grant Thornton en 1996. En 2000, Franck Sebag intègre EY et est nommé associé en 2006.

Avec plus de 25 ans d’expérience, il possède une connaissance approfondie dans les domaines de l'audit et du conseil auprès de sociétés privées et publiques. Franck Sebag est depuis 2009 responsable des activités Fast Growing Companies pour la France et la région Europe West et 2021 pour la région EMEIA d’EY.

Franck Sebag accompagne les entreprises lors d’opérations d’acquisitions, de due diligence, de financement ou encore d'introductions en bourse. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué en tant qu'auditeur ou conseiller dans de nombreuses success story d’entreprises financées par le capital-risque en France et en Europe.

Il dispose d’une connaissance approfondie des marchés financiers internationaux, ayant dirigé plus de 20 introductions en bourse en Europe et aux Etats-Unis. Il pilote de nombreuses études sectorielles et est responsable du prix de la start-up de l'année dans le cadre du Prix de l'Entrepreneur de l'Année (EOY). Il siège au comité consultatif de France Digitale et à Croissance Plus. Il a également lancé un podcast « Grow fast Now What », dédié aux entrepreneurs de la FrenchTech.