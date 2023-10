La Tech française s'engage pour soutenir la Startup Nation

Depuis 48h, sur les réseaux sociaux, un texte bleu sur fond blanc fait l'objet de moults "likes" et autre "partages". Ce texte n'est autre qu'une lettre de soutien signée par, selon les "posts" qui la partagent, 500 / 600 "entrepreneurs, investisseurs, membres de la communauté tech française afin d'exprimer "leur soutien ferme et sans équivoque à l'Etat d'Israël et aux très nombreuses victimes des effroyables actes de terrorisme perpétrés par le Hamas" (SIC). Selon l'une des premières versions qui circule, cette lettre sous forme de pétition en ligne, serait signée par des personnalités comme Romain Afflelou, Laurent Alexandre, Olivier Babeau, Lionel Baraban, Michael Benabou, Eric Bismuth, Benjamin Bitton, Jean-David Chamboredon, Olivier Duha, Guillaume Houzé, Tatiana Jama, Eric Larchevêque, Marc Ménasé, Frédéric Montagnon, Cédric O, Benoit Raphael, Eryck Rebbouh, Patrick Robin, Marc Simoncini, Mathieu Stefani, Youssef Tagemouati ainsi que l'Institut Sapiens. France digitale, Croissance plus ou encore France Biotech. En plus de "condamner d'une seule voix ce qui est universellement condamnable", la lettre appelle "toutes les entreprises de technologies à se tenir aux côtés de leurs homologues israëliennes et à être attentives dans les prochains jours à leurs besoins afin d'identifier les manières pertinentes de leur venir en aide". Selon une note signée par le service économique de Tel-Aviv et portant le sceau de l'Ambassade de France en Israël (reprise sur le site de Bercy) datée du 25 juillet 2023, la haute technologie en Israël représenterait 18 % du PIB israëlien (71 milliards d'Euros). En 2022, la haute technologie représentait 51 % des exportations d'Israël (64 Milliards d'euros / + 100 % par rapport à 2012). La croissance aurait été principalement tirée par l'expansion des services numériques (logiciels) associés à la cybersécurité et aux Fintechs. Selon l'OCDE, la moitié des 91 % d'investissements privés dans la R&D sont financés par des sources extérieures à Israël. AL. A Lire l'intégralité de la lettre ci-dessous. Nota Bene : Bien que nous considérions qu'un média ne peut exister en tant que tel sans engagement, cet article n'a pas vocation à faire du prosélytisme mais bien à se positionner comme le reflet ce qui se passe dans la communauté Corporate Finance, Tech, Fintech... Au lecteur de réagir et d'éprouver " son ou ses opinions.

