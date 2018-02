Omnilog rejoint le groupe Maltem, pour former un pôle français d’excellence, à l’implantation internationale, dédié à la transformation et à l’innovation digitale

Ces champs d’expertise sont complémentaires de ceux de Maltem, partenaire de confiance des grands acteurs de la banque, de l’assurance et de l’énergie pour leur transformation organisationnelle et digitale, et leur innovation. Actif en Europe, en Asie, en Afrique, et bientôt en Amérique, Maltem va donner à Omnilog les moyens de faire rayonner son savoir-faire internationalement.



Après l’intégration des sociétés Frianbiz (développement, mobile), Guiz (communication digitale) et le lancement de P4H (startup studio solidaire), Futurs.io (conseil en innovation) et SENS (think tank sur l’impact de la révolution numérique), Maltem conforte ainsi son positionnement d’acteur international de la révolution digitale, spécialisé dans l’accompagnement des plus grandes entreprises, des startups et des ONG pour leur adaptation aux transformations métier, organisationnelles, IT, communicationnelles et stratégiques les plus radicales.



« Nous sommes très fiers de lancer une nouvelle phase de développement de notre écosystème que nous souhaitons visionnaire et adapté aux enjeux du XXIe siècle. Fort de leurs expertises de pointe et de leur culture d’entreprise orientée vers l’entraide, le bien être et la satisfaction client, les équipes d’Omnilog vont être un atout essentiel pour bâtir un groupe capable d’inventer, de construire et de partager le futur avec ses clients, ses collaborateurs et la société civile. Conscients de leur impact sociétal et de leur capacité d’actions, nos 1000 collaborateurs vont œuvrer ensemble et militer pour un avenir digital positif. (Pascal Mennesson) »



« Nous souhaitions nous rapprocher d’une structure « technophile » capable de nous accompagner dans notre développement (CA 2017 en croissance de 12% à 16,8 Millions) . Nous souhaitions aussi une complémentarité sectorielle et géographique afin de proposer de nouvelles opportunités à nos équipes. Avec Maltem, nous avons aussi trouvé une entreprise ambitieuse au niveau des valeurs éthiques. Nos futurs sont enthousiasmants (Gilles Daigmorte) ».



Présent en France, Belgique, Luxembourg, Maroc, Madagascar, Singapour, Hong Kong et Malaisie, le groupe cumule un CA 2016 de 70m€, et un CA 2017 de 90 m€ en croissance de 28%. Pour accompagner clients et collaborateurs, le groupe ouvrira en 2018 4 nouveaux bureaux : New York, Montréal, Hô Chi Minh et Sydney.