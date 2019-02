OVRSEA lève 1,9M€ auprès de la BPI et d'investisseurs privés

OVRSEA, le commissionnaire de transport digital, annonce avoir bouclé avec succès une levée de fonds de 1,9 million d’euros auprès du fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Kima Ventures et d’un pool d’investisseurs privés de renom comme Eduardo Ronzano (Keldoc), Thibaud Elzière (eFounders), Guillaume le Dieu de Ville (Lingueo) et Patrick Dalsace (La Fourchette).



Cette première levée de fonds va permettre à OVRSEA d’accélérer son développement commercial, en doublant ses effectifs sur l’année 2019. L’objectif d’OVRSEA est de s’imposer comme l’alternative digitale de référence sur le marché des commissionnaires de transport international.



Process chronophages, complexes, répétitifs et sans valeur ajoutée, problèmes de transparence sur les prix… toutes les entreprises qui importent ou exportent des marchandises à l’international sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses difficultés opérationnelles et parviennent difficilement à piloter leur budget transport. C’est fort de ce constat qu’Arthur Barillas, Brieuc André, Mathieu Mattei, Georges Semaan et Antoine Sauvage ont créé OVRSEA en 2017 avec pour ambition de digitaliser en profondeur le métier de commissionnaire de transport pour éliminer tous les points de friction rencontrés par les entreprises et leur apporter un service en rupture avec le marché.



Après un an de développement, OVRSEA a lancé début 2018 une interface web dotée de technologies qui automatisent l’ensemble des tâches administratives et permettent aux entreprises de réduire par deux le temps consacré à la gestion du transport de marchandises.



Outil complet pour optimiser le pilotage du transport, l’interface OVRSEA centralise le suivi documentaire, budgétaire de toutes les expéditions de marchandises et automatise les reportings. La solution permet en outre à ses clients de suivre précisément chaque flux de marchandise en temps réel. « Au-delà de la simplification et des gains de productivité tangibles qu’apporte notre interface, notre technologie permet également à nos clients d’optimiser leur chaîne logistique globale » explique Arthur Barillas, CEO d’OVRSEA.



De la start-up qui lance son activité à l’international tel que La Bouche Rouge, au grand Groupe qui souhaite digitaliser ses process supply chain à l’image d’ENGIE, en passant par la PME qui simplifie ses process pour soutenir sa croissance comme Filorga ; le positionnement unique d’OVRSEA sur le marché des commissionnaires de transport a rencontré un succès immédiat auprès d’entreprises françaises pour la gestion de leurs transports internationaux.



Moins d’un an après son lancement, la start-up a ainsi séduit plus de 50 clients dans une dizaine de pays. Fort des partenariats établis avec les transporteurs de plus de 60 pays du monde, OVRSEA a déjà géré le transport de plus de 100 M€ de marchandises à l’international.



Au cours de l’année 2018, OVRSEA a enregistré une croissance mensuelle de son activité de 35%. Les fonds levés vont lui permettre d’accélérer cette belle croissance. « Notre produit est aujourd’hui mature et adopté par des clients toujours plus nombreux. Notre levée de fonds va nous permettre de franchir rapidement un nouveau palier de développement en accélérant encore notre déploiement commercial » explique Arthur Barillas.



Les fonds levés par OVRSEA seront essentiellement consacrés au recrutement et au renforcement des équipes commerciales. La start-up qui compte déjà 15 personnes lance dès aujourd’hui un plan de recrutement visant à doubler de taille. Pour se renforcer, elle cherche essentiellement des profils commerciaux et opérationnels disposant de 3 à 10 ans d’expérience en matière de transport international.



« En doublant la taille de nos équipes, nous voulons multiplier par cinq notre activité en 2019 et capitaliser sur notre position de premier entrant pour nous imposer rapidement comme l’alternative digitale de référence du marché des commissionnaires de transport auprès de toutes les entreprises françaises exportatrices » confie Brieuc COO d’OVRSEA.

Pour sa première levée de fonds, OVRSEA a réussi à séduire des fonds d’investissement sélectifs à l’image du fonds F3A géré par Bpifrance.



« OVRSEA offre une solution simple, concrète et pragmatique à toutes les entreprises qui exportent et sa pénétration rapide du marché prouve la pertinence de cette approche ! En outre le dynamisme des fondateurs et la capacité d’exécution de l’équipe, qui signe d’ores et déjà une belle performance après seulement 1 an d’existence, nous ont convaincus de les soutenir » déclare Clarisse Blandin, Chargée d’investissement chez Bpifrance.



Mathieu CFO chez OVRSEA conclut : « Le soutien d’investisseurs de premier plan conforte aujourd’hui notre stratégie et nous ouvre de nombreuses opportunités de développement pour faire grandir notre projet. »



A propos de Bpifrance et du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) :

Lancé en 2016 et doté de 50M€, le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), a vocation à co-investir auprès de business angels dans de jeunes entreprises innovantes du numérique au stade de l’amorçage et présentant un fort potentiel de croissance.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

bpifrance.fr



A propos du Programme d’Investissements d’Avenir :

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois :

- l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,

- la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,

- le développement durable,

- l'industrie et les PME,

- l'économie numérique,

- la santé et les biotechnologies.



Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017.



Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi