Nomination | Mooncard, Guillaume Princen nommé CEO de la Fintech

Mooncard est l’entreprise pionnière en France dans la dématérialisation des notes de frais, et grâce aux nombreuses possibilités offertes par son produit, elle équipe désormais des milliers d’entreprises de tous secteurs et de toutes tailles qui souhaitent gérer leurs dépenses opérationnelles de façon efficace tout en contrôlant les coûts. Or, je constate, en particulier dans l’environnement actuel, que la grande priorité pour les entreprises est de continuer à améliorer la qualité de leurs services, de leurs produits, et de leurs opérations, tout en contrôlant mieux leurs dépenses opérationnelles. Dans ce contexte, Mooncard se positionne tout naturellement comme la plateforme de gestion des dépenses la plus polyvalente pour permettre aux entreprises d’atteindre leurs objectifs prioritaires. Cela n’est d’ailleurs pas sans me rappeler le rôle central que j’ai vu Stripe jouer pour les entreprises du commerce en ligne, dans la génération de leurs revenus. C’est pourquoi je suis convaincu que l’aventure Mooncard n’en est encore qu’à ses débuts, et c’est la raison pour laquelle j’ai de très fortes ambitions pour Mooncard en France et en Europe pour les années à venir.

Depuis sa création, Mooncard a connu une croissance forte, en s’appuyant sur une technologie qui nous permet de garder toujours un temps d’avance. En avril, la levée de fonds de 37 millions d’euros l’a confirmé, dans un contexte où les financements sont devenus plus rares. Aujourd’hui, Mooncard a besoin de passer un cap. Guillaume Princen est un professionnel de la technologie et des paiements, il a l’expérience de l’international et des fortes croissances… Je pense qu’il est vraiment la bonne personne pour piloter ce nouveau chapitre de notre histoire.

, Fintech française pionnière de la dématérialisation des notes de frais, annonce la nomination de Guillaume Princen en tant que CEO. Guillaume Princen a pour mission de faire de Mooncard un leader européen de la gestion des dépenses opérationnelles des entreprises.(42 ans) est un dirigeant reconnu pour sa fine compréhension du secteur des technologies (en particulier celui de la Fintech), sa capacité à “scaler” rapidement des entreprises dans un environnement international et son style de leadership à la fois exigeant sur les résultats et porté sur le développement des collaborateurs.Après avoir rejoint Stripe en 2014 à San Francisco, il rentre en Europe et prend le poste de Directeur Général pour l’Europe. Il devient ainsi le premier employé hors Etats-Unis de la licorne spécialisée dans le paiement en ligne. En l’espace de sept ans, il ouvre 12 bureaux, développe l’activité dans 30 pays d’Europe et du Moyen-Orient, dépassant le millier de salariés sur la région EMEA, et fait de la région un des principaux vecteurs de croissance de l’entreprise.Lorsqu’il quitte l’entreprise en 2021, Stripe réalise une levée de fonds de 600 millions d’euros, pour une valorisation de 95 milliards de dollars.Diplômé de CentraleSupélec et du MBA de la Harvard Business School, Guillaume Princen débute sa carrière chez McKinsey (2005-2014). Passionné par la technologie et l'entrepreneuriat, il participe très tôt à la création de plusieurs start-ups, en France ainsi qu’aux Etats-Unis.Depuis 2021, Guillaume Princen s’est consacré à l’investissement à titre personnel dans le secteur de la technologie - avec une cinquantaine de participations à date (Fintech, SaaS, AI, Climate) - tout en conseillant de nombreux fondateurs et CEO de startups, ainsi que des fonds d’investissements en Europe et aux Etats-Unis.: «Tristan Leteurtre, cofondateur de Mooncard : «fondée en mars 2016, est une plateforme intégrée de gestion des dépenses. Leader français de l’automatisation des dépenses en entreprise, elle propose une solution intégrée avec une carte entièrement sécurisée et paramétrable, une application de gestion et un moteur comptable.est une solution SaaS et a déjà séduit plus de 6 000 entreprises en France et en Europe.