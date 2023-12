Nomination | La Financière de l’Échiquier nomme Olivier de Berranger en tant que Directeur Général

Olivier de Berranger, actuellement directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs, devient directeur général de La Financière de l’Échiquier[2].



Vincent Cornet, actuel directeur général de Tocqueville Finance et membre du Directoire de LBP AM, le rejoint en tant que directeur général délégué de LFDE[3].



Olivier de Berranger succède à Bettina Ducat, directrice générale de LFDE depuis le mois de juillet 2020, qui quitte ses fonctions ce jour pour se tourner vers un nouveau projet professionnel.

LFDE la remercie sincèrement pour son engagement tout au long de ces années, qui permet à l’entreprise d’aborder aujourd’hui sereinement une nouvelle étape de son développement.



En confiant la direction de La Financière de l’Échiquier à Olivier de Berranger, pilier de l’entreprise depuis près de 17 ans et un des artisans de ses plus belles réussites, et, dans la perspective de la fusion début 2024 de TFSA et LFDE au sein de LFDE, en nommant à ses côtés, Vincent Cornet, sous la houlette duquel TFSA a connu un développement exceptionnel, LBP AM réaffirme l’importance des fondamentaux de l’identité de LFDE et son ambition pour le nouvel ensemble.



Par ailleurs, Bertrand Merveille ayant fait le choix d’un nouveau défi professionnel, après un très beau parcours de 12 ans à La Financière de l’Échiquier, et afin de capitaliser sur les atouts du dispositif actuel, le pilotage d’Echiquier Gestion Privée est confié à l’équipe existante sous la responsabilité de Vincent Cornet.



La nouvelle direction pourra continuer à s’appuyer sur un comité exécutif reconnu pour sa forte cohésion, la solidité de ses expertises et l’engagement historique de ses membres.



Au sein de la Nouvelle LFDE, Olivier de Berranger et Vincent Cornet pourront également compter sur une des équipes de gestion les plus étoffées de la Place de Paris et sur l’ensemble des forces vives de la Maison.



Pour parachever cette nouvelle organisation et doter la Nouvelle LFDE de toutes les ressources nécessaires à sa transformation, des recrutements clefs viendront très bientôt renforcer les équipes, afin notamment d’accélérer la réalisation des objectifs de développement en France et en Europe.



L’ambition de la Nouvelle LFDE est en effet d’intensifier la distribution auprès de ses segments historiques de clientèle, en France et en Europe. En s’appuyant désormais également sur les expertises de LBP AM, elle pourra offrir à ses clients une gamme de stratégies et de styles d’une rare profondeur sur le terrain de la gestion de conviction et des solutions dédiées ainsi que de la finance durable, à la fois sur les actifs cotés (actions, multi-actifs, crédit et convertibles) et non cotés (dette – infrastructures, corporate et immobilier – et private equity).



Pour l’accompagner dans ce changement de dimension qui répond aux enjeux de l’industrie de l’asset management et s’assurer d’une croissance robuste et pérenne, LFDE bénéficie du plein soutien de LBP AM et de ses actionnaires de long terme, La Banque Postale et Aegon Asset Management.



« Le choix d’Olivier de Berranger pour diriger LFDE est celui d’une ambition renouvelée pour l’avenir. Avec Vincent Cornet à ses côtés, dont les compétences et l’engagement font également l’unanimité, je suis certaine qu’il embarquera avec succès les équipes de LFDE et de Tocqueville Finance dans la trajectoire de conquête qui se dessine devant elles. A la tête de LFDE depuis 2020, Bettina Ducat aura beaucoup œuvré pour accompagner les équipes dans une période marquée par plusieurs changements majeurs, et tout particulièrement contribué à la réalisation de la cession puis à la réussite de l'arrimage de LFDE à LBP AM. Alors que Bettina se tourne aujourd’hui vers une nouvelle étape de sa carrière, je tiens ici à l’en remercier et à lui souhaiter le meilleur pour la suite de son parcours professionnel. » déclare Emmanuelle Mourey, Présidente du Conseil d’administration de LFDE et du directoire de LBP AM.



« Je suis convaincu que la Nouvelle LFDE, forte de ses 25 milliards d’euros d’encours, de ses deux marques, Echiquier et Tocqueville, de l’agilité propre à sa culture entrepreneuriale et du soutien actif de LBP AM, est aujourd’hui la mieux placée pour relever le défi de la performance financière et extra-financière, et particulièrement pour faire face à l’ampleur du challenge pour la gestion de conviction dans l’environnement actuel. Je sais pouvoir compter sur l’expertise de Michel Saugné, CIO et DGD de Tocqueville Finance, et celle de son équipe, et c’est avec enthousiasme que je prends la tête de ce collectif exceptionnel dont les grandes qualités constituent des atouts décisifs » déclare Olivier de Berranger, directeur général de LFDE et CIO.



« Rejoindre Olivier de Berranger et intégrer LFDE dans un moment aussi stratégique constituent un réel honneur et un vrai motif de fierté. C’est aussi l’opportunité pour Michel Saugné, CIO et DGD de TFSA, qui m’a accompagné dans le développement de l’entreprise avec son équipe, de poursuivre dans leur très belle dynamique et d’aller encore plus loin. Notre feuille de route est extrêmement stimulante. Ensemble, nous allons bâtir un nouveau leader de la gestion de conviction capable d’apporter à tous nos clients, du particulier à l’institutionnel, en France et en Europe, une gestion financière élargie et une offre profondément renouvelée et innovante » déclare Vincent Cornet, directeur général délégué de LFDE3.



Bettina Ducat : « J’ai été honorée de diriger cette belle Maison pendant plus de trois ans, entourée d’équipes de la plus grande qualité, et souhaite à LFDE de poursuivre son développement au sein de LBP AM sous l'égide d'une nouvelle gouvernance à laquelle j’adresse tous mes vœux de succès. »