Nomination | Dave Kasabian rejoint Yooz en tant que directeur du marketing mondial

Dans ses nouvelles fonctions, Dave Kasabian assumera la responsabilité de la stratégie marketing de Yooz à l'échelle mondiale, travaillant en étroite collaboration avec les équipes européennes et américaines pour assurer à Yooz de conserver sa place d'éditeur de solutions à la pointe de l'automatisation de la comptabilité.



"Nous sommes enchantés d'accueillir Dave au sein de la famille Yooz. Son expérience dans la conception et la mise en œuvre de stratégies marketing au sein d'environnements SaaS à forte croissance, ainsi que sa passion pour la collaboration, s'harmonisent parfaitement avec notre engagement visant à apporter de la valeur, tant en interne qu'en externe" déclare Laurent Charpentier, PDG de Yooz. "Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance et d'évolution, Dave jouera un rôle clé dans l'élaboration de notre stratégie globale et dans l'élévation de la marque Yooz vers de nouveaux sommets."



Dave Kasabian a récemment occupé le poste de CMO chez OneStream, où il a développé la marque et mis en place une équipe marketing mondiale pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise. Avant OneStream, Dave était le CMO de Tagetik, où il a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une stratégie marketing mondiale et dans l'établissement de la marque en tant que plateforme de Corporate Performance Management (CPM) de premier plan avant son acquisition par Wolters Kluwer.



"L'automatisation des processus financiers, la transformation numérique et les avancées technologiques modifient la manière dont les entreprises mènent leurs activités. L'automatisation des processus Purchase-To-Pay et la facturation électronique sont des avantages concurrentiels, en 2024 et au-delà. Yooz s'attèle à fournir la meilleure combinaison de puissance, de rapidité et de facilité d'utilisation pour maximiser cette plus value pour nos clients. " déclare Dave Kasabian. "Je suis ravi d'avoir l'opportunité de travailler avec une équipe de direction exceptionnelle et des professionnels hautement qualifiés à travers le monde, tous engagés dans la réussite des clients chaque jour."