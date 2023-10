Accueil Envoyer Imprimer Partager Yooz reçoit la certification Great Place to Work™ pour la troisième année consécutive La solution Cloud de facturation électronique et d'automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) a été certifiée par Great Place to Work™ 2023 sur la base d'un niveau de satisfaction des employés de 91% !





La certification Great Place to Work™ est reconnue internationalement comme le standard de l'excellence en matière de culture d'entreprise. Elle est décernée aux organisations qui offrent un environnement de travail exceptionnel, tel que perçu par leurs propres employés. Les critères d'évaluation comprennent notamment :



- la confiance des employés envers la direction,

- la fierté ressentie envers leur travail,

- le plaisir qu'ils trouvent à collaborer avec leurs collègues.



“ Recevoir la certification Great Place to Work pour la 3ème année consécutive est un accomplissement remarquable qui témoigne de la consistance de nos efforts pour favoriser une culture d'entreprise inclusive, innovante et axée sur le bien-être de nos employés. Nous en sommes très fiers. ” explique Laurent Charpentier, CEO de Yooz.



“ Créer un environnement de travail inspirant et bienveillant est au cœur de nos préoccupations depuis toujours. En effet, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un des fondements du succès de notre organisation. Afin poursuivre en ce sens nous avons à cœur de maintenir un effort constant et de tous les instants en matière de bien-être au travail. 94% de nos collaborateurs sont fiers de dire qu’ils travaillent chez Yooz, c’est un vrai succès pour nous ! Cela renforce d’autant plus notre engagement à faire en sorte que Yooz demeure un lieu où chaque collaborateur se sent valorisé, écouté et pleinement habilité à déployer son potentiel” .



Présentation des résultats 2023



Taux de réponses positives des collaborateurs aux affirmations en lice pour l’obtention de la certification :



« Les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis. » 99%



« Je peux prendre un congé lorsque je juge qu'il est nécessaire. » 98%



«Le management fait confiance aux collaborateurs pour accomplir leur travail correctement sans avoir à les contrôler constamment. » 95%



« Ici, on peut compter sur l'aide de collègues et d'autres membres du personnel. » 94%



« Je suis fier (fière) de déclarer à d'autres que je travaille pour cette entreprise. » 94%



« L'atmosphère de travail est plaisante. » 93%



« Quelle que soit ma fonction dans l'entreprise, je suis traité(e) comme un membre à part entière. » 93%



« Dans cette entreprise, on accorde beaucoup de responsabilités aux collaborateurs. » 93%



“ Ici, on ne se contente pas de nous donner des tâches à exécuter ; on nous confie réellement des responsabilités, on croit en notre capacité à les mener à bien et on nous soutient dans nos initiatives. ” déclare un collaborateur.



A propos de Yooz

Yooz est la solution Cloud de facturation électronique et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité, rapidité et sécurité à plus de 5 000 clients et 300 000 utilisateurs dans le monde qui traitent leurs achats et factures.

Son succès s’appuie sur la combinaison unique des performances de ses technologies d’Intelligence Artificielle, de son extrême simplicité de mise en œuvre et d’utilisation, et de sa capacité à couvrir l’ensemble du processus de facturation électronique et de P2P, depuis la gestion des achats jusqu’au bon à payer des factures fournisseurs.

