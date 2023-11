Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Ashurst Paris accueille Nicolas Quoy en tant qu'Associé pour renforcer son offre Digital Economy Ashurst, cabinet d'avocats international, annonce l'arrivée de Nicolas Quoy au sein du bureau de Paris en tant qu'associé pour développer l'activité Digital Economy en France et renforcer l'offre de la firme.



Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la technologie, Nicolas Quoy couvre l'ensemble des questions liées à l'IT/IP, aux données et à la cybersécurité, pour les clients et les fournisseurs, y compris les transactions de haut niveau et l'externalisation (ITO, BPO). Nicolas conseille sur tous les types de projets numériques, tels que le Cloud et le SaaS, l'IA, les Big Data, les services informatiques, la sécurité, les licences logicielles, la protection des données, le droit d'auteur et le droit des marques, ainsi qu'en matière de contentieux et de précontentieux.



Nick Elverston, Global co-Head de la pratique Digital Economy, déclare : " Nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Quoy au sein de la pratique Digital Economy d'Ashurst. L'évolution fulgurante de l'IA entraîne une augmentation des transactions commerciales et des fusions-acquisitions, des développements majeurs en matière de réglementation et la perspective de litiges de plus en plus complexes qui ne pourront être résolus qu'avec l'aide de conseillers aguerris. Notre expertise en matière d'infrastructures digitales en France est déjà en pleine effervescence. Le recrutement de Nicolas enrichi considérablement notre offre ."



" La double expérience et le parcours de Nicolas, en tant qu'avocat en cabinet et juriste d'entreprise, est sans conteste un atout majeur dans l'approche des dossiers, notamment sur les sujets sensibles que sont la protection des données, l'IA et le Cloud. L'arrivée de Nicolas nous permet d'enrichir notre offre "full-service", ce qui revêt un caractère éminemment stratégique. En effet, les problématiques numériques sont au cœur des préoccupations de nos clients, qui doivent faire face à de nouvelles exigences contractuelles et réglementaires pour encadrer leurs projets de digitalisation .", ajoute Philippe None, managing partner du bureau d'Ashurst à Paris.



Nicolas rejoint Ashurst avec Antoine Boullet, collaborateur senior. Antoine est diplômé de l'Université Panthéon-Assas et de Sciences Po Paris. Il intervient en matière de conseil et de contentieux sur toutes les questions juridiques liées aux technologies de l'information, aux données personnelles, à la propriété intellectuelle, au e-commerce et aux médias.



Nicolas Quoy commente : " Je suis reconnaissant de la confiance qu'Ashurst m'a accordée. Développer la pratique Digital Economy d'Ashurst à Paris est crucial compte tenu de la croissance rapide de ce secteur. Avec Antoine, nous entendons offrir à nos clients un environnement sécurisé pour leurs projets. Ils pourront ainsi répondre aux nouveaux défis tech et data auxquels les entreprises sont confrontées, tout en bénéficiant de la plateforme globale d'Ashurst, dans un monde où l'économie digitale et le développement de nos clients à l'international sont en constante évolution. "



Avec l'arrivée de Nicolas Quoy, Ashurst Paris compte désormais 20 associés. Le recrutement de Nicolas fait suite à ceux d'Alexander Duisberg à Munich et de Sunny Kumar à Londres, au sein de l'activité Digital Economy du groupe.

A propos d'Ashurst :

Ashurst est un cabinet d'avocats international de premier plan, doté d'une expertise de pointe et d'une clientèle internationale prestigieuse. Sa connaissance du client et son engagement à fournir des services de qualité exceptionnelle lui ont permis de devenir un conseiller de confiance auprès d'entreprises locales et internationales, d'institutions financières et de gouvernements dans tous les domaines du droit des affaires.

Comptant 31 bureaux dans 18 pays, Ashurst bénéficie du rayonnement et de la compétence d'un réseau international, ainsi que de la connaissance et de la compréhension des marchés locaux. Avec plus de 450 associés et 1 800 avocats travaillant sur 11 fuseaux horaires différents, le cabinet est en mesure de répondre aux besoins de ses clients où et quand ils le souhaitent. En tant qu'équipe multinationale, Ashurst est réputé pour sa capacité à gérer avec succès des transactions, des litiges et des projets multi-juridictionnels vastes et complexes, et à obtenir de remarquables résultats pour ses clients.

Le capital humain du cabinet est son principal atout. Il réunit des équipes intégrées de consultants, de juristes et d'experts de NewLaw qui offrent un service homogène et qui fournissent aux clients les conseils adaptés à leurs besoins. Notre priorité est de nous concentrer sur les objectifs commerciaux de nos clients et d'aller au-delà des considérations juridiques afin de leur proposer des solutions concrètes.

Ashurst Risk Advisory Pty Ltd (ABN 74 996 309 133) et Ashurst Risk Advisory LLP (numéro de société : OC442883) fournissent des services sous la marque Ashurst Risk Advisory. Les services d'Ashurst Risk Advisory ne constituent pas des services ou des conseils juridiques et ne sont pas fournis par des juristes agissant en cette qualité.

