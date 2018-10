NICE Actimize lance X-Sight, première plate-forme de gestion des risques de criminalité financière sous forme de service

NICE Actimize, entreprise du groupe NICE (Nasdaq : NICE) et leader dans les solutions de gestion autonome des crimes financiers, présente X-Sight, une plate-forme en tant que service de pointe basée sur l’apprentissage automatique et conçue pour alimenter le premier marché de l’industrie de la gestion des risques liés à la criminalité financière. La plate-forme en tant que service X-Sight de NICE Actimize propose aux organismes de services financiers une solution unique, unifiée et économique qui leur permet d’innover et d’introduire rapidement de nouveaux services, tout en prenant en charge des capacités exceptionnelles de gestion des crimes financiers, des risques et de la conformité.



La plate-forme en tant que service X-Sight marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de NICE Actimize en matière de gestion autonome des crimes financiers. La stratégie axée sur l’utilisation ciblée du Big Data et des outils d’analyses avancées omniprésents renforce le déploiement sécurisé sur site et vise l’adoption transparente du cloud. Ce processus favorise ainsi l’investissement opérationnel que les organismes de services financiers peuvent réaliser aujourd’hui, tout en se tournant vers l’avenir avec l’adoption du cloud.



X-Sight de NICE Actimize propose des capacités de détection automatique, de prise de décision et d’autoapprentissage, qui peuvent s’adapter et évoluer pour répondre à tous les besoins des organismes de services financiers, à travers une architecture de service ouverte et développée sur le cloud.



Grâce à X-Sight de NICE Actimize, les entreprises de services financiers peuvent accélérer leur transition vers les procédures cloud au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins spécifiques et de leurs produits. Par ailleurs, en tirant profit des meilleurs services du marché que propose la solution X-Sight et en ayant recours à l’architecture de l’apprentissage automatique et de l’autoapprentissage, les entreprises pourront bénéficier d’une intelligence collective illimitée.



« La plate-forme en tant que service X-Sight de NICE Actimize est un moyen permettant de pleinement exploiter la gestion autonome des crimes financiers, de façon plus rapide et plus économique que jamais auparavant », a déclaré Barak Eilam, CEO de NICE. « Les défis de nos clients en matière de criminalité financière sont spécifiques et avancent à des rythmes différents. Ils ne veulent pas une solution de gestion de la conformité complexe et universelle qui ne propose aucune flexibilité, alors qu’ils doivent ajouter de nouvelles solutions ou s’adapter à de nouvelles modalités en matière de criminalité financière. L’architecture de la plate-forme en tant que service X-Sight permet aux clients de choisir ou développer les bonnes solutions pour résoudre leurs problèmes sans avoir à faire face à un déploiement difficile et long et à un cycle d’intégration ».



