NFT Paris : retour vers le futur de l'événement WEB3

Tout commence en septembre 2021...A ce moment de l'histoire, Alexandre Tsydenkov entre en année de double cursus X / HEC Entrepreneurs. "Je suis en année de stage et je collectionne les NFT. C'était une passion et je cherchais comment lui conférer une viabilité financière (...) J'avais déjà essayé de créer des entreprises mais sans réel succès. Disons que c'est assez compliqué de faire tenir un projet entre deux fêtes étudiantes (sourires)"Sur les bancs d'HEC, il rencontre Côme Prost-Boucle et une poignée d'autres étudiants, eux aussi intrigués pas cette aventure des NFT. Et comme l'heure est au "rendu de la copie" version entrepreneuriale pourquoi ne pas se lancer ?"Pour nous y tenir, il fallait absolument fixer une date, un lieu et s'organiser pour réunir le financement". L'incubateur de HEC étant à Station F, l'équipe trouve facilement le lieu et date est prise pour le 22 janvier 2022.Assez rapidement, la petite troupe arrive à convaincre Arianee, the Sandbox et Ledger de devenir partenaires de cette journée mixant exposants et conférences.Pas moins de 800 personnes vont se rendre à l'événement. "Une excellente première expérience qui a quand même généré pas mal de frustrations". Aussi, pour ancrer la marque nouvellement lancée dans son paysage parisien et aussi évoquer le monde de l'art, l'idée de s'emparer du Grand Palais éphémère s'impose rapidement."Pour convaincre un tel lieu, il faut paraître crédible."Le projet "étudiant" change alors de dimensions en s'équipant à son board de personnalités du secteur telles que Pierre-Nicolas Hurstel, CEO et Co-founder d'Arianee ou encore Vanessa Grellet, Managing Partner d'Aglaé Ventures.Alexandre Tsydenkov se charge de la partie commerciale, en tant que président. Côme Prost-Boucle, prend la partie plus logistique, en tant que directeur général.Les 23 et 24 février 2023 furent un succès. NFT change radicalement de dimension passant de 15 partenaires à 120. Quant au nombre de visiteurs, sur ces deux jours, ils vont atteindre les 18 000 rendant parfois la circulation compliquée.Il faut dire que les "petits jeunes" du WEB3 (Alexandre et Côme ont aujourd'hui 24 et 25 ans ) ont réussi l'exploit de faire venir sur leur event pas moins de deux ministres (Jean-Noël Barrot, Rima Abdul Malak) réunissant le numérique et la culture, à l'image de NFT Paris.Autre visite surprise : celle de Brigitte Macron. "Nous avons reçu des délégations du Louvre et de l'Opéra de Paris, preuve que les NFT ont bien leur place dans ces lieux culturels".Après ce tour de force événementiel transformé en plaidoyer pour la blockchain et les NFT, Côme Prost-Boucle ressent le besoin de prendre un peu de champ."Nous nous sommes organisés en conséquence dès l'an dernier. Ibrahim Abubakari a pris le relais sur la partie plus logistique en partenariat avec une agence spécialisée. Lucas Gruter est au marketing (...), en tout nous sommes désormais une dizaine."Cette année, les organisateurs ont retouché le plan de circulation. "Nous avons fait le choix de consacrer toute la partie droite aux conférences, permettant ainsi la mise à disposition de 800 places contre un peu plus de 300 l'an dernier". Un programme de conférence qui selon Alexandre reflète bien l'état d'esprit de NFT Paris. "Le premier jour, la matinée est consacrée aux marques, au luxe puis nous avons des interventions sur le gaming et la finance. Le lendemain, nous serons sur l'art , la finance et le gaming."Et si le salon tout entier sera émaillé de points forts, le co-fondateur ne peut s'empêcher de noter quelques petites victoires. "Cette année Yuga Labs est exposant. Avant, ils venaient en speaker mais cette année, ils ont franchi le pas. Ce qui me fait penser que nous avons réussi à créer une marque suffisamment forte pour les attirer. Nous avons aussi Tesla qui vient en tant qu'exposants."Côté avenir ? Comme d'habitude dans l'événementiel, tout est suspendu à la réussite de l'événement à venir mais NFT Paris est une entreprise à l'équilibre depuis ses débuts. Eh oui, à l'international il existe bien déjà des événements sous le nom NFT London ou NFT NY. " Mais nous n'avons rien à voir. Si nous devions nous déployer, nous envisagerions plutôt des déclinaisons autour de la technologie et de la tech comme le SXSW à Austin" conclut Alexandre Tsydenkov.Anne-Laure Allain