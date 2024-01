NFT Paris, c'est bientôt !

NFT Paris revient les 23 et 24 février 2024 au Grand Palais Éphémère, comme l'année précédente. De ses modestes débuts avec 800 participants à une réunion massive de 18 000 personnes en 2023, NFT Paris a connu une croissance exponentielle pour devenir le plus grand événement Web3.



La première édition de NFT Paris a eu lieu en janvier 2022. Elle a marqué le premier événement NFT à grande échelle en Europe et a réuni plus de 800 participants à Station F.



En 2023, la deuxième édition de NFT Paris s'est déroulée dans le lieu le plus emblématique de la culture et des arts en France : le Grand Palais Éphémère, situé au cœur de la capitale française, au pied de la tour Eiffel.



Il s'agit d'un événement majeur pour la communauté Web3 et pour les marques et entreprises pionnières qui utilisent cette technologie pour se réinventer et contribuer à la démocratisation de l'industrie.



NFT Paris 2024 sera l'endroit idéal pour rencontrer les acteurs les plus brillants de l'industrie. NFT Paris, la conférence de “mass-adoption”, s'étend désormais au "web3" en général, avec la participation de grands acteurs de la blockchain, ainsi que des créateurs on-site avec notre tout nouveau hackathon, et des expériences immersives et interactives.



L'édition 2024 réunira les leaders d'OpenSea, DapperLabs, Arianee, Polygon, Lens/Aave, Blur, Prada, LVMH, ainsi que des artistes et des créateurs clés de l'industrie.



Pendant ces deux jours, les participants pourront écouter des personnalités du monde du web3 et des experts tels que Sandeep Nailwal (Polygon), Stani Kulechov (AAVE), Cathy Hackl (Journey), Yat Siu (Animoca Brands), Megan Kaspar (Firstlight), Sebastien Borget (The Sandbox), Devin Finzer (Opensea), Claire Silver (AI Artist), parmi d'autres fondateurs, artistes, marques, célébrités NFT et entreprises de jeux.