NFT Paris et l'artiste Pindar Van Arman s'associent et dévoilent la collection : Reflection

Reflection s'attaque aux limites de l'art piloté par le code, en introduisant de nouvelles façons pour les systèmes d'IA d'atteindre une véritable créativité, et pour l'art génératif de transcender le déterminisme algorithmique. Toutes les œuvres d'art sont 100% on-chain et présentent une transfusion innovante du physique et du numérique qui transforme le mécanisme bien connu "generated on mint" en quelque chose de jamais vu.



Cette collection n'est pas seulement une exposition de maîtrise artistique, mais aussi une interrogation profonde sur la nature de la créativité : une machine peut-elle reproduire les processus de pensée créatifs d'un artiste humain ?



C'est en 2006 que Van Arman commence ses travaux artistiques dans le domaine de l'IA et de la robotique avec pour objectif d'apprendre aux machines à peindre avec l'expressivité et l'imprévisibilité d'un enfant. Son système Reflective AI, à la pointe de la technologie, représente une étape importante de près de 20 ans de recherches et d'expérimentations approfondies.



Au cœur de "Reflection" se trouve le système de peinture robotisé de Van Arman, qui utilise son IA innovante Reflective pour réfléchir sur la toile en temps réel en tirant parti des boucles de rétroaction et de la création de marques multimodales. Au fil de milliers de marques, Reflection réfléchit par l'action dans le but de présenter une incarnation synthétique d'un processus de pensée créatif.



La composante numérique de Reflection est construite avec une approche générative unique de longue durée qui utilise les données de la toile physique. Le système capture les étapes du processus de peinture, les traduit en format numérique et les compose sur la menthe.



Cette collaboration constitue une invitation exclusive pour les amateurs d'art et les collectionneurs.



Les participants à l'événement NFT Paris auront l'occasion unique de rencontrer l'artiste en personne et de recevoir des souvenirs uniques pour commémorer cette exposition révolutionnaire.



En plus de l'œuvre d'art, chaque collectionneur recevra un billet gratuit pour NFT Paris et une monographie numérique explorant le parcours de Van Arman avec l'IA depuis 2008. Les détenteurs de billets existants bénéficieront d'un surclassement au statut VIP.



Une liste exclusive est constituée pour cet événement, avec des places tirées au sort parmi les détenteurs de billets du NFT Paris, les collectionneurs existants de l'œuvre de Van Arman et les membres du public qui s'inscrivent par l'intermédiaire de Premint.



Le drop aura lieu le 7 février à 18h CET.



Tous les détenteurs de billets du NFT Paris ont la possibilité de figurer sur la liste des bénéficiaires, en s'inscrivant sur le site https://www.premint.xyz/reflection-x-nft-paris/.



Seules les adresses ETH qui ont été soumises à NFT Paris dans le cadre de l'achat d'un billet seront incluses dans le tirage au sort. Toutes les autres entrées seront rejetées.



Plus d'informations : https://sovrn.art/curated/reflection



‍Public premint : https://premint.xyz/reflection/‍



Préalable sovrn : http://premint.xyz/reflection-x-sovrn