My Lovely Planet lève 2 millions d'euros via la vente de tokens $MLC

Le concept du jeu My Lovely Planet : lorsqu’un joueur plante un arbre dans le jeu, les équipes du projet plantent un arbre dans le monde réel.S’adressant à tous les types de joueurs, My Lovely Planet est à la fois un jeu de gestion où il faut construire et s’occuper d’une île mais aussi un hub de mini-jeux (puzzles, arcade, réflexion) donnant accès à un challenge entre les joueurs en plantant des arbres, nettoyant des déchets, prenant soin des ruches, nourrissant des animaux…Il s’agit d’actions qui se répercutent concrètement : quand des arbres sont plantés sur l’île virtuelle, d’autres le sont également dans le monde réel et cette transposition du jeu dans la vraie vie porte déjà ses fruits car 50 000 arbres ont ainsi pu être plantés à Madagascar !Comportant des publicités et des achats in-app, My Lovely Planet reverse 15 % du chiffre d’affaires à des organismes engagés en faveur de la protection de la planète : Eden Reforestation assure le volet protection des forêts, Sea Shepherd celui de la biodiversité marine et Plastic Bank le nettoyage des océans. La SPA et Un Toit pour les abeilles sont également de la partie.Une nouvelle version de ce green game sort ainsi tous les mois pour augmenter la rétention et convaincre une communauté gaming toujours plus nombreuse et engagée dans la protection de l’environnement.My Lovely Planet est un moyen simple et amusant d'agir pour le climat que la nouvelle génération attendait, et cette attente se confirme dans les fortes réactions positives et bienveillantes des jeunes sur les réseaux sociaux du jeu.L’engagement viral est, en effet, d’ores et déjà lancé, comme en témoignent les 20 000 joueurs actifs et le compte TikTok qui enregistre déjà plus de 500 000 abonnés après seulement un an d’ancienneté en France.S’attaquant au marché des jeux mobiles qui représente 90 milliards de dollars par an et connaît une croissance rapide, My Lovely Planet a pour objectif de devenir la principale plateforme mondiale de casual gaming avec 100 millions de joueurs d’ici 2030.My Lovely Planet est un jeu édité par la société Imagine, entreprise à mission basée en France, incubée à Laval Mayenne Technopole et soutenue par @Ubisoft Entrepreneur Labs @Station F.My Lovely Planet a remporté le prix “Unity for Humanity", l'un des prix les plus sélectifs en matière de jeux, qui récompense et encourage les créateurs 3D visionnaires ayant pour mission la création d’un monde plus équitable, plus inclusif et plus durable.Clément Le Bras, fondateur de My Lovely Planet, est un entrepreneur social. Diplômé des Mines de Paris en 2014, il lance à la sortie de ses études le moteur de recherche Lilo.org. Aujourd’hui le moteur solidaire a reversé plus de 5 millions d’euros à des centaines d’associations en France et à l’international.- Planter 1 milliard d’arbres et protéger les forêts existante pour le captage de carbone- Nettoyer 1 million de tonnes de déchets océaniques, notamment les déchets plastiques ;- Protéger la biodiversité (50 000 espèces menacées) et assurer la protection des animaux.Le My Lovely Coin ($MLC) est au coeur de la mission environnementale de My Lovely Planet. Il s’agit d’un jeton utilitaire ERC20 basé sur la blockchain Polygon dite “Proof of Stake” à très faible impact énergétique par transaction.Il s’agit, par ailleurs, d’un token dont la mission est d’apporter de la valeur à toutes les parties prenantes : la planète, les investisseurs et les joueurs.