Multiven : une ICO pour créer la 1ère marketplace blockchain pour les produits et services informatiques, télécoms et réseaux

Le Token Multiven permettra de bouleverser et décentraliser le marché mondial des produits de technologie, évalué à plus de $ 3000 milliards, et de financer la cyberdéfense de noeuds des réseaux Bitcoin, Ethereum et des autres cryptomonnaies publiquesLa société Multiven annonce ce jour qu’elle entend bouleverser le marché centralisé des produits IT, évalué à plus de $ 3000 milliards1, avec le lancement d’une levée de fonds en cryptomonnaie (ICO) visant à distribuer le Token Multiven (MultiCoins). Il servira de moyen d’échange sur la marketplace Multiven Open Marketplace (MOM) - la première marketplace basée sur la blockchain qui permettra d’acheter et vendre sans intermédiaire, de pair à pair, tout type de matériels informatiques et Internet - neufs, d’occasion ou déclassés - de logiciels et de services.Les revenus des transactions générés par la Multiven Open Marketplace (MOM) serviront à rémunérer une équipe d’élite décentralisée d’ingénieurs réseau, chercheurs en sécurité et cryptographes qui renforceront, protégeront et défendront d’éventuelles cyberattaques les noeuds des réseaux Bitcoin, Ethereum et des autres cryptomonnaies publiques (« Bitcoin »). L’ICO Multiven est conduite par Chaineum.L’ICO de Multiven a pour objectif de :- Créer la Multiven Open Marketplace - la première marketplace basée sur la blockchain pour les produits, logiciel et services informatiques.- Utiliser une partie des revenus générés par la marketplace pour renforcer, protéger et défendre les noeuds et les principales passerelles Internet des réseaux Bitcoin, Ethereum et des autres cryptomonnaies publiques contre d’éventuelles cyberattaques.- Sécuriser le futur du Bitcoin par la recherche, le développement, le déploiement et le lancement en orbite terrestre de noeuds Bitcoin open source complets sous la forme de nano-satellites.Le but de Multiven est de simplifier et d’éliminer les intermédiaires coûteux dans l’écosystème du commerce mondial des produits IT, évalué à plus de $ 3000 milliards. En tant que première marketplace basée sur la blockchain, la marketplace MOM simplifiera et réduira les coûts de transaction entre entreprises et particuliers pour les ordinateurs, le matériel réseau, le logiciel et les services. La marketplace fonctionnera en mode pair à pair (peer to peer), sans intermédiaires. Elle s’appuiera sur le Token Multiven (« MultiCoins ») basé sur les smart contracts et utilisé comme cryptomonnaie exclusive.Selon Multiven, avec l'essor rapide du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, il est fort probable qu'un acteur ou groupe d'intérêt hostile aux cryptomonnaies publiques lancera, tôt ou tard, une cyberattaque de centralisation contre les noeuds du réseau Bitcoin.Une telle attaque pourrait tirer parti d’un des nombreux « exploits »2 disponibles publiquement et développés par certaines puissances pour centraliser systématiquement les noeuds Bitcoin dans leur pays / groupe de pays ou zone de juridiction, afin d’en prendre le contrôle et de les réguler ou, pire encore, de les fermer.L'objectif de Multiven est de maintenir l'intégrité de noeuds des réseau Bitcoin et Ethereum en limitant la surface d’attaque des switches et routeurs dépendants des passerelles Internet (« IG », Internet Gateway ou « NAD », Network Access Device) par une surveillance en direct et l’application de correctifs de sécurité proactifs, la correction des bogues et les mises à jour. Ce sera un service gratuit pour tous les noeuds Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies publiques et leurs passerelles Internet.De plus, Multiven a l’intention d’accentuer la décentralisation de noeuds centraux du réseau Bitcoin en les plaçant sur orbite terrestre basse (LEO - Low Earth Orbit), avec son programme de Noeuds sur Orbite (NiO - Nodes-in-Orbit). Celui-ci prévoit le lancement de plusieurs noeuds Bitcoin autonomes complets sous la forme de nano-satellites (de moins de 10kg chacun), basés sur du matériel et des logiciels open source, en orbite terrestre basse (moins de 1 000 km d’altitude), préconfigurés avec une architecture de réseau à tolérance de retard et les protocoles de l’Internet interplanétaire.L'ICO Multiven est basée sur la vente de 200 millions de jetons MultiCoin conformes au standard ERC-20, sur une offre totale maximale de 2 milliards. Un pourcentage de 60,5% des jetons ira à la réserve de la Fondation Multiven, qui financera le programme de Nœuds Bitcoin sur Orbite. La cible minimale est de 10 M $ avec l’ouverture d’une vente privée le 21 février 2018.L’ICO débutera le 8 mars, avec un objectif minimal de $ 25M. Les fonds levés seront utilisés pour développer la marketplace basée sur la blockchain et le programme de cyberdéfense."Sans Internet, il n'y a pas de blockchain. Sans ordinateurs décentralisés connectés à Internet qui relaient, valident et enregistrent les transactions, il n'y a pas de Bitcoin. Sans Bitcoin, tout l'écosystème crypto-monnaie implosera. Multiven s'engage à faire en sorte qu'Internet et le trafic blockchain qui circule restent décentralisés pour toujours. Nous sommes enthousiasmés par cette prochaine étape de notre histoire d’entreprise, où nous continuons à innover et de contribuer à rendre le monde meilleur », déclare Peter Alfred-Adekeye, PDG de Multiven. « Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe Chaineum, et de pouvoir ainsi nous appuyer sur leur expertise de la technologie blockchain et leurs références en matière d’ICO »."Si vous pouvez maintenir le fonctionnement d’un noeud acceptant les connexions entrantes, vous aiderez beaucoup le réseau." - Satoshi Nakamoto, inventeur du Bitcoin, le 9 janvier 2009Commentant l’ICO Multiven, Laurent Leloup, CEO de Chaineum indique : « Avec Multiven, nous sommes heureux de soutenir une entreprise mondiale véritablement visionnaire et de participer à un projet qui vise à réaliser pleinement le potentiel de la blockchain ».Multiven est le premier et le seul fournisseur au monde de services - indépendants et politiquement neutres - de maintenance logicielle et de cyberdéfense pour tous les noeuds de la blockchain et les matériels qui constituent le réseau Internet mondial. Multiven propose ses services comme une commodité, en s’appuyant sur son équipe d'experts Internet décentralisés, de chercheurs en sécurité, de cryptographes et sur son moteur d'intelligence artificielle, mySolvr. En défendant le droit des utilisateurs pour garantir le choix et la valeur du service, Multiven accomplit sa mission qui vise à rendre l'Internet mondialement disponible, fiable et abordable pour toute l'humanité.Fondé par Laurent Leloup, expert de la blockchain et de la finance d’entreprise, Chaineum se positionne comme la première « ICO Boutique » en France, fournissant une gamme de services de bout-en-bout aux compagnies et aux start-ups internationales qui souhaitent se développer avec ce nouveau dispositif de financement. Installée à Paris et Besançon où Laurent Leloup développe le projet de la « Blockchain Valley », Chaineum propose les compétences d’une équipe d’experts en matière de finance, d’ingénierie financière et design de tokens, graphisme et développement de sites web, élaboration de whitepapers, développement blockchain et sécurité informatique.(1) https://www.gartner.com/newsroom/id/3845563(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploit_(informatique)https://www.icann.org/news/blog/threats-vulnerabilities-and-exploits-oh-my