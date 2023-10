Moonpay et Mastercard s'associent pour le meilleur et pour le WEB3

est une société de technologie financière qui construit une infrastructure de paiement pour la cryptographie. Notre suite de produits d'entrée et de sortie offre une expérience transparente pour la conversion entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies en utilisant toutes les principales méthodes de paiement, notamment les cartes de débit et de crédit, les virements bancaires locaux, Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.est actif dans plus de 160 pays et bénéficie de la confiance de plus de 300 portefeuilles, sites Web et applications de premier plan pour accepter les paiements et vaincre la fraude.(NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.

MoonPay et Mastercard s'unissent pour " stimuler l'innovation et renforcer les liens avec les consommateurs. ". Selon le communiqué de presse de l'annonce publié uniquement par Mooncard mais confirmé en interne par Mastercard , les deux acteurs devraient " explorer ensemble comment les outils Web3 peuvent améliorer le marketing expérientiel, y compris à travers le célèbre portefeuille de parrainage de Mastercard, pour se connecter avec les consommateurs de nouvelles manières. " « Nous sommes ravis de collaborer avec Mastercard, un éminent partisan du Web3 et de l'économie numérique, pour redéfinir la fidélisation et l'engagement des clients », a déclaré Soto-Wright, le co-fondateur et PDG de MoonPay. " Unir nos forces créera de nouvelles opportunités pour mettre en valeur le potentiel de la blockchain en établissant des connexions uniques et des moments significatifs tout en élargissant la portée globale de notre industrie. " Otherlife, une filiale de MoonPay qui fournit des services d'agence de création Web3, de développement, de stratégie et d'expérience, jouera un rôle clé dans ce partenariat. Et le communiqué de citer dans la foulée le lancement cette année par Mastercard de " Mastercard Artist Accelerator , une plateforme Web3 et d'éducation musicale qui permet aux musiciens de créer, de collaborer et de monétiser leur travail à l'aide d'outils et de ressources Web3." Que du marketing avec une touche de fibre artistique donc ? Eh bien, pas vraiment. Car le partenariat prévoit aussi l'exploitation par MoonPay de Mastercard Crypto Credential , un ensemble de normes et d'infrastructures qui permettent de valider les interactions fiables entre les consommateurs et les entreprises utilisant des réseaux blockchain. MoonPay devrait aussi utiliser des technologies comme Mastercard Send et Click to Pay , qui seront testées pour, pourquoi pas être intégrées dans fonctionnalités WEB3 de MoonPay. Ce partenariat a été annoncé pour la première fois par le président d'entreprise de MoonPay, Keith Grossman, et le directeur du marketing et des communications de Mastercard, Raja Rajamannar, lors de Money20/20 à Las Vegas. Moonpay a par la suite confirmé le tout via X(Twitter) puis par un communiqué de presse. Anne-Laure Allain

C'est dans le cadre de l'événement Money 20/20 qui vient de se dérouler à Las Vegas (USA), que, MoonPay, acteur de la cryptomonnaie et Mastercard, géant des solutions de paiement, ont officialisé leur partenariat et ce, "afin d'explorer les outils WEB3". Présenté au premier abord comme une façon d'utiliser le WEB3 pour déployer et améliorer le marketing expérientiel, le partenariat devrait aussi comprendre la future adoption par Moonpay du système Crypto Credential de Mastercard ainsi que l'intégration de technologies de paiement avancées comme “Mastercard Send” et “Click to Pay”. AL. A