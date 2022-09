Moneycorp étend sa présence en Europe avec le lancement de Moneycorp France

Moneycorp, l'un des principaux acteurs mondiaux des services de paiement, a annoncé aujourd'hui son lancement en France dans le cadre de son développement accéléré en Europe.



Basée à Paris et dirigée par Cyril Léger, Moneycorp France fournira des solutions de paiement intégrées aux entreprises clientes, notamment aux institutions financières, aux banques et aux entreprises. Cyril a 20 ans d'expérience sur le marché français, travaillant dans les domaines de la trésorerie et des devises pour des fintechs et des banques. Lancée avec une équipe de six personnes, Moneycorp France a pour ambition de quadrupler ses effectifs au cours de l'année à venir.



L'offre de Moneycorp France comprend une suite complète de solutions de paiement et de change spécialement conçues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. L'arrivée d'une filiale française signifie également que l'opérateur mondial de change et de paiement peut offrir aux entreprises françaises une véritable alternative à leurs banques et fournisseurs traditionnels, en proposant un service de qualité supérieure, une technologie intelligente et des prix compétitifs.



“Moneycorp est fortement positionné pour une croissance durable et nous sommes très heureux d'étendre notre présence physique en Europe avec l'ouverture de notre filiale française. Notre plateforme offre aux entreprises françaises des solutions de paiement robustes et sécurisées, ainsi qu'un service personnalisé dont Moneycorp est fier depuis plus de 40 ans.” - Bryan McSharry, CEO de Moneycorp Technologies Limited.



"Moneycorp est un leader dans le secteur des services de paiement et je suis ravi de diriger la nouvelle équipe française ici à Paris. Nos clients bénéficieront du service fiable et de la technologie de pointe qui font la réputation de Moneycorp et nous sommes impatients de développer notre équipe dans les années à venir." - Cyril Léger, CEO de Moneycorp France.



“Nous sommes heureux d’ouvrir officiellement nos bureaux en France, conséquence notamment de nos récents résultats financiers positifs. La France est notre sixième bureau dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui comprend aussi le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, la Roumanie et Dubaï. Il s'agit d'une étape clé qui illustre nos plans de croissance ambitieux en Europe et dans l'espace des paiements Fintech et nous nous réjouissons de la suite des événements avec le lancement de Moneycorp France.” - Koen Vanpraet, CEO EMEA Moneycorp.



À PROPOS DE MONEYCORP

Moneycorp est l'un des principaux fournisseurs de services de paiement pour les banques, les entreprises et les particuliers. Des dizaines de milliers de clients et de partenaires dans le monde entier font confiance à Moneycorp pour son service fiable et sa technologie de pointe. Constamment à l'avant-garde du marché, Moneycorp s'efforce de créer un équilibre entre le façonnement de l'avenir du secteur des paiements et l'établissement de relations significatives. Chez Moneycorp, nous nous engageons à aider nos clients à naviguer dans le monde complexe des paiements internationaux.

www.moneycorp.com