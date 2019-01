Mérieux NutriSciences et Crystalchain concluent un partenariat pour assurer la traçabilité dans l'industrie alimentaire

La traçabilité est un sujet de plus en plus complexe pour l'industrie alimentaire du fait de la longueur de la chaîne agro-alimentaire, de la provenance mondiale des matières premières, des réglementations spécifiques de chaque pays ainsi que des attentes croissantes des consommateurs quant à l’origine de leurs produits. Cet ensemble de facteurs rend la traçabilité toujours plus difficile à mettre en place et pourtant essentielle pour l'industrie alimentaire.



Crystalchain est une société française qui permet de suivre les produits de bout en bout en sécurisant les données avec la blockchain. La technologie de la blockchain est l'une des réponses aux défis de traçabilité à l’échelle mondiale, quelle que soit la complexité des étapes d’approvisionnement et de distribution.



Dans le cadre de ce partenariat, Mérieux NutriSciences investit à hauteur de 14% du capital de Crystalchain. Les deux sociétés travailleront ensemble, notamment en partageant leurs connaissances techniques et commerciales, afin d'aider les clients à mieux relever leurs défis liés à la traçabilité. Cette collaboration vise à répondre aux principales préoccupations des acteurs de l'agroalimentaire : origine des produits, réactivité en cas d'alerte, authenticité des produits, gestion des fournisseurs, etc.



"L'expertise marché de Mérieux NutriSciences renforcera nos solutions et nous permettra de nous rapprocher des acteurs de l'industrie alimentaire pour mieux répondre à leurs attentes en matière de traçabilité " a déclaré Sylvain Cariou, CEO et co-fondateur de Crystalchain, "La présence de Mérieux NutriSciences dans 22 pays est également un atout majeur car elle va nous apporter une réelle connaissance métier et réglementaire" ajoute-t-il.



"Notre collaboration avec Crystalchain nous offre une opportunité unique de proposer à nos clients une expertise technique dans le domaine de la blockchain. Nous savons que la traçabilité est devenue une préoccupation majeure dans notre secteur, en particulier après un certain nombre de crises alimentaires mondiales et de rappels de produits. Notre mission est avant tout d'aider nos clients à protéger la santé publique grâce à des solutions de sécurité et de qualité alimentaire et la technologie de la blockchain fait désormais partie des solutions que nous pouvons offrir à nos clients" déclare Agnès Houpiart-Dupré, Vice-Présidente Digital Solutions chez Mérieux NutriSciences.



Dans le cadre de ce partenariat et grâce à son investissement, Mérieux NutriSciences siègera au Conseil d'Administration de Crystalchain.



A propos de Mérieux NutriSciences :

Because you care about consumers’ health

Acteur mondial de la sécurité et de la qualité des aliments depuis plus de 50 ans, Mérieux NutriSciences est présente dans 22 pays, à travers plus de 100 laboratoires.

Filiale de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences propose des solutions d’analyse et de support au développement de nouveaux produits afin de prévenir les risques sanitaires liés à l’alimentation et plus largement à l’utilisation des produits de la vie quotidienne. La société propose également des solutions digitales dans le cadre de son entité commerciale dédiée.

www.merieuxnutrisciences.com



A propos de Crystalchain :

Crystalchain rend possible, à l’échelle internationale, le suivi de produits de bout en bout en sécurisant les données avec la blockchain et en apportant transparence et confiance numérique.