Meanings Capital Partners obtient la validation SBTi de sa stratégie environnementale Meanings Capital Partners accélère sa stratégie de décarbonation en devenant l’un des premiers acteurs du capital investissement à obtenir la validation de la Science-Based Targets initiative (SBTi), l’organisation de mesure scientifique de référence dans le monde.

A ce jour, seulement une trentaine d’institutions financières ont reçu la validation SBTi au niveau mondial, dont une dizaine d’acteurs du Capital-Investissement.



L’urgence climatique appelle la mise en œuvre d’actions fortes pour réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La meilleure façon d’agir est de se fixer des objectifs clairs, mesurables et ambitieux, avec comme point de départ les limites des ressources de la planète. La transparence dans cette démarche est, elle aussi, essentielle. La validation des objectifs climat de Meanings Capital Partners par la Science-Based Targets initiative (SBTi) va dans ce sens et renforce la dynamique de transformation des sociétés et actifs immobiliers en portefeuille, déjà bien engagée.



SBTi est aujourd’hui la seule mesure scientifique, objective et universelle au niveau mondial de l’ambition et de la rigueur des stratégies de décarbonation des entreprises et acteurs financiers. Sa mission est d’évaluer de manière indépendante l'alignement de ces stratégies avec les objectifs des Accords de Paris, dans le respect des limites planétaires.



Avec cette validation SBTi, Meanings Capital Partners rejoint un groupe restreint d’environ 30 institutions financières au niveau mondial, dont seulement une dizaine d’acteurs du Capital-Investissement.



Une stratégie de décarbonation à horizon 10 ans, couvrant l’ensemble des activités d’investissements de Meanings Capital Partners : Mid Cap, Growth et Real Estate



Par cette stratégie, dont l’objectif est de contribuer à l’effort global pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, Meanings Capital Partners s’engage à :

• Réduire ses émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) directes de 47 % d’ici 2032, par rapport à l’année de référence 2021 ;

• S’assurer que 100% de ses investissements en Private Equity (fonds Mid Cap et Growth), adoptent également des plans de décarbonation alignés avec les Accords de Paris et validés par la SBTi d’ici 2032, dont 40 % d’ici 2027 ;

• Réduire les émissions de GES de son portefeuille d’actifs immobiliers de 56 % par mètre carré d'ici 2032, par rapport à l’année de référence 2021.



« Meanings Capital Partners prend un engagement fondamental avec cette stratégie climat. Cette validation par la Science-Based Targets initiative vient appuyer et valoriser des actions à long terme, portées depuis plus de 7 ans par une équipe totalement engagée. », déclare Hervé Fonta, fondateur et Managing Partner de Meanings Capital Partners.



« Dans la définition de nos ambitions climat, nous nous sommes posé la question de ce que nous devions faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et des moyens à engager pour y arriver. SBTi offre la seule réponse à cette question et celle-ci valide en tous points la trajectoire de décarbonation que nous annonçons. », souligneSarah Mathieu-Comtois, Directeur Sustainability de Meanings Capital Partners.



(1) A propos de la Science-Based Targets initiative (SBTi)



Lancée en juin 2015, l’initiative Science-Based Targets (SBTi) est un projet conjoint du Carbon Disclosure Project (CDP), du Pacte mondial des Nations Unies, du World Resources Institute (WRI) et du World Wildlife Fund (WWF) pour encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en cohérence avec les préconisations scientifiques.

Cette initiative permet d’évaluer de manière indépendante et scientifique l'alignement des objectifs de réduction des GES du secteur privé sur les objectifs de l'Accord de Paris, conformément aux dernières avancées et conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La SBTi établit un suivi annuel des engagements et définit les meilleures pratiques sectorielles.

Selon le SBTi 2021 Progress Report, 2 253 entreprises dans le monde avaient soumis des objectifs de décarbonation pour validation à fin 2021, soit un tiers des capitalisations boursières mondiales. 55% de ces entreprises sont situées en Europe (dont 124 en France).

Concernant les institutions financières, seule une trentaine ont déjà obtenu la validation SBTi, au niveau mondial, dont seulement une dizaine d’acteurs du Capital-Investissement.

Globalement, ces entreprises ont collectivement réduit leurs émissions de GES de 29 % depuis 2015, ce qui représente 419 mégatonnes d’équivalent CO2 évitées, ou 1,3 fois les émissions du Royaume-Uni en 2020.

Ce rapport indique que « les entreprises dont les trajectoires de décarbonation sont validées par la SBTi réduisent leurs émissions de GES beaucoup plus rapidement que leurs pairs au sein d’un même pays ». En effet, la SBTi fait le constat encourageant que ces entreprises, au-delà de surperformer leurs pairs, réduisent en moyenne leurs émissions de scopes 1 et 2 (2) deux fois plus rapidement que nécessaire pour s’aligner sur l’objectif de 1,5 °C.

Pour plus d’informations : www.sciencebasedtargets.org

Pour consulter le SBTi 2021 Progress Report :

www.sciencebasedtargets.org/reports/sbti-progress-report-2021



(2) A propos du GHG Protocol et de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre

Utilisé depuis plus de 20 ans, le GHG Protocol (pour Greenhouse Gas Protocol) établit des normes pour la mesure et la gestion des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) provenant des produits, des entités des secteurs privé et public, des chaînes de valeur et des actions d'atténuation. Ces normes divisent les émissions de GES en trois scopes et plusieurs sous-catégories :

• les émissions directes, liées principalement à la consommation d’énergies primaires, telles que le gaz ou le fioul ou encore à des procédés industriels, tels que la production de ciment (scope 1) ;

• les émissions directes liées à la consommation d’électricité (scope 2) ; et

• les émissions indirectes (scope 3) liées à la chaîne de valeur amont (approvisionnement) et aval (produits et services).

Pour Meanings Capital Partners, les scopes 1 et 2 correspondent aux consommations d’énergie de la société de gestion. Le scope 3 correspond à ses émissions indirectes, dont notamment celles liées à ses investissements. Cette catégorie d’émission est de loin la plus importante pour tous les acteurs du secteur financier ; le Carbon Disclosure Project (CDP) estime que les émissions indirectes ne représente pas moins de 700 fois les émissions directes, en moyenne.



A propos de Meanings Capital Partners

Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement non coté, spécialiste du Private Equity et du Real Estate, accompagne et finance les entreprises, ainsi que les actifs immobiliers, dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique.

La société de gestion regroupe 3 pôles :

- Growth, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,

- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

- Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 100 millions d’euros,

La plateforme est composée de 40 personnes dont 22 investisseurs.

Meanings Capital Partners est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement Responsable®, qui lui est propre, visant à placer au centre de ses préoccupations la préservation et l’épanouissement des Femmes et des Hommes, et l’amélioration de leur environnement, au sein des entreprises et des lieux de vie qu’elle accompagne ou redessine.

Pour plus d’informations : www.meanings.com

Suivez notre actualité en vous abonnant à : www.linkedin.com/company/meanings



