Accueil Envoyer Imprimer Partager Mazars annonce le lancement de son premier incubateur de Startups Mazars, groupe international spécialisé dans l'audit, la fiscalité, le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques, annonce le lancement de son premier incubateur de Startups. Le premier appel à projets aura lieu à l'automne 2023 et ciblera en particulier les femmes porteuses de projets dans la tech (à 70 %). Quant à l'incubateur, la communication de Mazars annonce une ouverture des portes en 2024.





Sponsor du Female Founder Challenge à VivaTech, sommet européen de la tech, Mazars a choisi l’action en apportant son soutien auprès des entrepreneuses, qui sont plus nombreuses à rencontrer des difficultés dans l’obtention de financements et dans l’accompagnement de leurs projets de croissance.



Selon une récente étude du collectif SISTA, les startups fondées par des femmes représentent seulement 2% du total des fonds collectés, alors que les entrepreneuses sont tout autant capables que leurs homologues masculins de créer de la valeur en proposant des retours sur investissement parfois même plus attractifs.



Mazars franchit une étape décisive en établissant les fondations de son propre incubateur de startups, afin d'offrir un soutien à haute valeur ajoutée aux projets les plus prometteurs. Cet engagement se double d’une volonté de mettre en lumière les projets portés par des entrepreneuses (70% des projets de l’incubateur), qui restent encore largement marginalisées dans la tech. En cherchant à favoriser une industrie de la tech plus équilibrée, Mazars prend toute sa part à la construction d'un environnement plus juste.



Un accompagnement sur-mesure grâce à un ADN pluridisciplinaire

Avec cet incubateur, Mazars entend donc jouer pleinement son rôle : permettre aux entrepreneurs de profiter de l’ADN pluridisciplinaire de Mazars et de son rôle d’observateur des tendances du marché. L’accompagnement des startups reposera sur toute l’étendue de la palette des compétences Mazars : aide à la construction des business models, recherche de financements, accès aux fonds de Venture Capital ou encore conseils sur les enjeux RH, communication ou marketing.



Mazars a souhaité inscrire ce projet dans une logique de co-construction assumée avec les entrepreneurs : les fondations de l’incubateur seront définies pour et par les entrepreneurs eux-mêmes. A VivaTech, Mazars est parti à leur rencontre pendant trois jours pour partager leurs besoins et les modes d’accompagnement qu'ils jugent les plus adaptés. Mazars s’assure ainsi de répondre au plus près des besoins des futures startups incubées.



D’ici l’automne 2023, Mazars lancera un appel à projets pour former la première promotion de startups intégrant l’incubateur Mazars, qui ouvrira ses portes début 2024.



Florence Sardas, Associée, membre du Comité Exécutif de Mazars en France et responsable des transformations et de la Data, déclare : « C’est une grande fierté pour Mazars de lancer son premier incubateur de startups. Ce projet s’inscrit dans la droite ligne de l’histoire de Mazars, celle d’une aventure d’entrepreneurs, résolument engagés dans l’innovation et la transformation. Nous avons aussi une responsabilité : celle de contribuer à un monde de la tech plus juste, plus diversifié et plus paritaire. Notre pluridisciplinarité doit nous permettre d’accompagner chacun et chacune dans leurs ambitions. »



A propos de Mazars

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels – plus de 30 000 au sein de notre partnership intégré et plus de 17 000 via « Mazars North America Alliance » – pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

MAZARS

Avec cet incubateur, Mazars choisit de contribuer pleinement à la révolution digitale, dans un esprit d’entrepreneuriat et de parité, en totale adéquation avec ses valeurs. Dès l’automne 2023, Mazars lancera un premier appel à projets pour accueillir la première promotion en janvier 2024.Sponsor du Female Founder Challenge à VivaTech, sommet européen de la tech, Mazars a choisi l’action en apportant son soutien auprès des entrepreneuses, qui sont plus nombreuses à rencontrer des difficultés dans l’obtention de financements et dans l’accompagnement de leurs projets de croissance.Selon une récente étude du collectif SISTA, les startups fondées par des femmes représentent seulement 2% du total des fonds collectés, alors que les entrepreneuses sont tout autant capables que leurs homologues masculins de créer de la valeur en proposant des retours sur investissement parfois même plus attractifs.Mazars franchit une étape décisive en établissant les fondations de son propre incubateur de startups, afin d'offrir un soutien à haute valeur ajoutée aux projets les plus prometteurs. Cet engagement se double d’une volonté de mettre en lumière les projets portés par des entrepreneuses (70% des projets de l’incubateur), qui restent encore largement marginalisées dans la tech. En cherchant à favoriser une industrie de la tech plus équilibrée, Mazars prend toute sa part à la construction d'un environnement plus juste.Un accompagnement sur-mesure grâce à un ADN pluridisciplinaireAvec cet incubateur, Mazars entend donc jouer pleinement son rôle : permettre aux entrepreneurs de profiter de l’ADN pluridisciplinaire de Mazars et de son rôle d’observateur des tendances du marché. L’accompagnement des startups reposera sur toute l’étendue de la palette des compétences Mazars : aide à la construction des business models, recherche de financements, accès aux fonds de Venture Capital ou encore conseils sur les enjeux RH, communication ou marketing.Mazars a souhaité inscrire ce projet dans une logique de co-construction assumée avec les entrepreneurs : les fondations de l’incubateur seront définies pour et par les entrepreneurs eux-mêmes. A VivaTech, Mazars est parti à leur rencontre pendant trois jours pour partager leurs besoins et les modes d’accompagnement qu'ils jugent les plus adaptés. Mazars s’assure ainsi de répondre au plus près des besoins des futures startups incubées.D’ici l’automne 2023, Mazars lancera un appel à projets pour former la première promotion de startups intégrant l’incubateur Mazars, qui ouvrira ses portes début 2024.Florence Sardas, Associée, membre du Comité Exécutif de Mazars en France et responsable des transformations et de la Data, déclare : «est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels – plus de 30 000 au sein de notre partnership intégré et plus de 17 000 via « Mazars North America Alliance » – pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment











Articles similaires < > Finyear s'associe au premier baromètre métiers dédié à la rémunération dans les fonds d'investissement Le Luxembourg modernise son cadre législatif des fonds d'investissement pour renforcer sa compétitivité Mazars avance dans l'Intelligence Artificielle via l'acquisition d'Advestis