MailStone et Archipels signent un partenariat pour lancer la première solution d’emails Blockchain

MailStone, la solution permettant d’enregistrer une empreinte numérique d’emails dans la blockchain pour garantir leur intégrité, et Archipels, plateforme d’identité intelligente déployée sur une blockchain portée par EDF, Engie, La Poste et la Caisse des Dépôts et Consignations qui permet de vérifier, certifier et simplifier l’accès de tous les utilisateurs aux services en ligne, s’associent pour lancer la première solution d’enregistrement d’emails sur une Blockchain de confiance.



Les emails sont utilisés, aujourd’hui, de manière universelle : 320 milliards d’emails sont envoyés tous les jours dans le monde. Pourtant, contrairement aux lettres recommandées et à la signature électronique, l’email n’a pas de valeur probante.



C’est pourquoi, Archipels et MailStone s’associent pour offrir la première solution de certification et de vérification d’emails sur une blockchain de confiance.



• MailStone permet l’enregistrement de l’empreinte numérique du mail et des pièces jointes de manière automatique et sans changer d’opérateur de messagerie. Une simple adresse mail en copie suffit car le Brevet Mailstone porte sur le standard international MIME du mail. Aujourd’hui, MailStone certifie plusieurs milliers de mails et pièces jointes par mois.

• Archipels enrichit le consensus de validation de preuve opposable du mail lui donnant ainsi la valeur qu’il avait perdu. Archipels a déjà certifié plus de 40 millions de documents à valeur probante, ce qui a permis à des milliers d’établissements (notamment EDF, Engie, Docaposte) de renforcer la lutte contre la fraude documentaire et la prévention face au risque.



Ce partenariat est un mécanisme structuré d’enregistrement de l’empreinte numérique à tout email. Il permet de distinguer pour un même mail chacune de ses composantes notamment header, corps et pièces jointes. Adossée à la technologie « Blockchain », il permet également la constitution d’un registre des inscriptions confiée à un tiers de confiance indépendant.



La solution MailStone s’appuie sur la propriété d’immutabilité de la Blockchain en offrant un moyen de sécuriser et d’horodater tout email et ses pièces jointes reçues sur une adresse email délivrée par nos services. Dès son enregistrement dans la Blockchain, l’email et ses pièces jointes deviennent uniques, inaltérables et infalsifiables.



« L’intégration d’Archipels à la solution MailStone, qui génère une empreinte numérique pour chaque email, est une nouvelle étape dans la valorisation de l’email, un actif numérique critique dans les interactions en ligne ! Nous sommes heureux d’apporter une solution fiable et flexible pour lutter contre toutes les fraudes. Ce partenariat répond à notre souhait de renforcer la confiance numérique. ». Hervé Bonazzi, CEO d’Archipels, précise.



« Ce nouveau mot : le “courriel”, associant mail et courrier, ne possède aucune valeur d’opposabilité, contrairement à un courrier écrit et signé. Ce courriel prend, grâce à Mailstone, toute sa valeur par l’utilisation du tiers de confiance que représente le mécanisme de la Blockchain Archipels.” explique Franck Dammann, CEO de MailStone.



À propos d’Archipels

Archipels crée le portefeuille d’identité numérique qui permettra aux citoyens de maîtriser totalement les données qu’ils partagent. Pour cela, Archipels a bâti une plateforme d’identité intelligente basée sur une blockchain permissionnée. D’ores et déjà, elle permet de vérifier (identité, documents, transactions), certifier (données, documents à valeur probante) et simplifier (expérience utilisateur unifiée, on-boarding rapide des clients) l’accès de tous les utilisateurs aux services en ligne proposés par les entreprises et les institutions.

Décentralisée, immuable, axée sur un consensus partagé de validation des transactions (le “Proof of Authority”), la plateforme d’identité intelligente Archipels est souveraine, inclusive et respectueuse de la vie privée.

Archipels est une startup issue d’un consortium de tiers de confiance français (EDF, Engie, La Poste et la Caisse des Dépôts et Consignations). Les acteurs de ce consortium sont garants de l’identité d’individus et d’entreprises en France et en Europe.



À propos de MailStone

MailStone est une protection universelle des emails, basée sur la technologie Blockchain.

MailStone utilise la Blockchain pour garantir l’intégrité d’un email émis, et donne aux destinataires les moyens de vérifier à tout moment cette intégrité.

Cette solution 100% française établit un nouveau standard de confiance dans les échanges électroniques. Accessible à tous à moindre coût, elle permet de conférer une valeur probante à tout mail dont le contenu ainsi que celui des pièces jointes est authentifié et horodaté.