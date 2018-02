M comme Mutuelle choisit Yooz pour automatiser ses processus comptables et financiers

Avec plus de 150 ans d’expérience mutualiste, M comme Mutuelle se positionne en acteur historique dans le monde de l’assurance et de la prévoyance avec près de 300 collaborateurs répartis sur 21 agences et propose des solutions adaptées à ses clients en assurant et rassurant les particuliers, les entreprises et les TNS.



Pilotage et traçabilité des processus achats et factures : des enjeux majeurs pour M comme Mutuelle



M comme Mutuelle était à la recherche d’une solution de dématérialisation performante permettant de centraliser ses engagements et ses factures, émis et reçus dans ses 3 centres de gestion distants. Les objectifs principaux de ce projet consistaient à améliorer la visibilité sur les opérations en cours, tracer l’ensemble des actions effectuées et supprimer les pertes de documents et retards de paiement.



C’est pour répondre à ces enjeux majeurs que l’acteur mutualiste a fait le choix de Yooz. La performance de l’outil, sa facilité de mise en d’œuvre et d’utilisation et sa capacité à s’interfacer très simplement avec l’outil comptable Sage, ont su séduire la Direction Financière et les collaborateurs concernés.



Quelques semaines après le choix de la solution, les 3 centres de gestion, les 300 collaborateurs concernés étaient opérationnels : 100% des achats et factures étaient dématérialisés.



Les bénéfices constatés



Aujourd’hui, M comme Mutuelle dresse le bilan des bénéfices apportés par la solution :

Sylvie Bodele, Responsable Comptable, précise : « Yooz a su mettre en place simplement, une solution de gestion des factures performante, conforme à nos attentes : le cycle de traitement de nos factures est 2 fois plus rapide aujourd’hui ! ».

Anne-Laure Dandre, Responsable du service Achats, ajoute : « Nos processus ont gagné en fluidité et en transparence, nous permettant d’améliorer à la fois la qualité de notre relation avec les fournisseurs et le confort de travail de nos équipes. Aujourd’hui il serait impensable de revenir en arrière ! »



Au-delà de ces bénéfices, M comme Mutuelle fait également les constats suivants :

- homogénéisation et traçabilité des processus,

- gain de temps de 40 % dans le traitement des commandes,

- optimisation des circuits de validation,

- facilité à retrouver instantanément tous les documents en quelques clics,

- vision en temps réel des engagements et des dépenses optimisant ainsi le suivi budgétaire.



A propos de Yooz

Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.

La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

Yooz assure la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par les organisations. La solution permet en particulier l’automatisation du processus Purchase To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures (numérisation, reconnaissance automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique).

Yooz propose trois éditions « On Demand » de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics.

2000 clients, 50 000 sociétés, 100 000 utilisateurs dans tous les pans de l’économie « Yoozent » chaque jour leurs achats, factures et documents de tout type.

yooz.fr