Lyra permet à ses commerçants en ligne affiliés d’accepter les paiements American Express en France Ce partenariat permet aux e-commerçants affiliés chez Lyra d’accéder à la clientèle American Express considérée comme plus fidèle1 et dépensant plus2.

Le groupe Lyra, un des leaders des établissements de paiements sécurisés en e-commerce et en magasin, enrichit son offre de moyens de paiement, Lyra Collect, en proposant désormais American Express à l’ensemble de ses clients commerçants en ligne.



Grâce à l’acceptation des moyens de paiement American Express, les e-commerçants vont pouvoir bénéficier d’une clientèle plus fidèle (1) et dont le panier moyen est 2,4 fois plus élevé que le montant moyen des transactions effectuées via d’autres cartes de paiement (2).



La disponibilité d’American Express dans l’offre Lyra Collect va également permettre aux e-commerçants de bénéficier d’une gestion simplifiée. La solution tout-en-un développée par Lyra va leur faciliter à la fois le suivi administratif et la comptabilité : réconciliation des paiements, un journal financier unique à implanter dans leur plateforme, un interlocuteur unique, … tout est fait pour que les e-commerçants s’appuient en toute confiance sur le savoir-faire de Lyra.



« Nous sommes fiers de ce partenariat avec American Express grâce auquel nous allons apporter une valeur supplémentaire à nos marchands, à la fois en termes d’attractivité et de fidélisation client », explique Anton Bielakoff, Directeur Général du groupe Lyra. « Cela s’inscrit également dans notre volonté d’être toujours aux côtés de nos clients et au plus proche des attentes des consommateurs. Pour cela, nous ne cessons d’enrichir et de renforcer notre offre de moyens de paiement et de développer des leviers de conversion et de fidélisation. »



« Nous sommes ravis de nouer ce nouveau partenariat avec Lyra, qui permet à plus de commerçants d’accepter les paiements American Express. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans le développement de notre réseau en plein essor, permettant à nos clients d’utiliser toujours plus leur carte pour les dépenses du quotidien et leur offrant ainsi un plus grand choix en matière de paiement », déclare Sophie Mahussier, Directrice Générale du réseau de commerçants American Express en France.



(1) 66% des titulaires de Cartes American Express françaises déclarent qu’ils sont plus fidèles à un commerçant qui accepte la Carte American Express qu’à un commerçant qui ne l’accepte pas. Source : Enquête par panel Internet commandée par American Express® et menée de février à mars 2022 à propos des achats effectués dans les 6 à 12 mois précédant l’enquête. Définition des titulaires de Carte American Express® : Répondants déclarant détenir une Carte American Express® et l'avoir utilisé pour effectuer des achats au cours des 6 à 12 mois précédant l'enquête. Définition des non-titulaires de la Carte : Les répondants déclarant ne pas détenir de Carte American Express® et qui ont utilisé Visa®, MasterCard®, des Cartes de débit, des espèces, un prélèvement automatique, un transfert électronique de fonds, un virement bancaire ou des services de paiement (par exemple : PayPal, Visa Checkout, MasterPass) pour effectuer des achats au cours des 6 derniers mois.



(2) Source : Données internes à American Express concernant les titulaires de Carte française qui dépensent à travers l’Europe et en comparaison à l'étude "Global Data Payment Card" qui inclut les transactions avec des cartes de titulaires locaux en France et à l'international, les terminaux de paiements en physique et à distance, 2021.



À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans 11 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 67M€ en 2021.

Le groupe Lyra en quelques chiffres :

+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2021 dans le monde

+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 en France

+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde



Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

https://www.lyra.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Karmen débloque 50M€ auprès de Fasanara Capital pour financer les TPE/PMEs digitales en France Magnifaïk plébiscite Mollie pour la partie paiement de son site de vente en ligne Pourquoi les banques se tournent vers les Fintech ?