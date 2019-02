Luc Querton, nommé Président-Directeur Général du Groupe Altares

Il rejoint ainsi Altares à un moment où le groupe avec l'appui de son actionnaire, Naxicap, se transforme pour devenir l'acteur de référence en matière de solutions technologiques de valorisation de la donnée.



Éric Aveillan de Naxicap précise que « sous l'impulsion de Luc Querton, Altares va résolument accélérer ses innovations technologiques pour répondre aux mutations de ses marchés historiques et déployer de nouvelles offres à destination de nouveaux segments et territoires ».

Luc Querton apporte à Altares son expérience dans le développement et l'intégration d'entreprises technologiques. « Le capital humain et le potentiel d'innovation d'Altares sont de formidables moteurs de développement. Je suis ravi de me mettre au service de nos collaborateurs, de notre clientèle prestigieuse et de nos partenaires de longue date, dont Dun & Bradstreet. »



Luc Querton, 48 ans, de nationalité belge et résidant en France depuis 20 ans est issu du secteur des nouvelles technologies, et plus particulièrement celles appliquées aux services financiers lors de ces quinze dernières années. Son parcours chez IBM, Business Objects/SAP, Unisys, NetEconomy/Fiserv, et enfin Fircosoft (une société de groupe RELX) est jalonné de réussites qui l'ont conduit au poste de Président-Directeur Général de cette dernière entité avant de rejoindre le groupe Altares.



Expert de l'information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.

Partenaire exclusif en France, au BeNeLux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 300 millions d'entreprises dans 220 pays.



Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners - affilié de Natixis Investment Managers* - dispose de 3,2 milliards d'euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s'associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 27 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking??? pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde1 (861 Mds d'euros d'actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.



