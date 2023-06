Accueil Envoyer Imprimer Partager Libeo et Fygr s'associent pour déployer une solution intégrée btob de paiement et de gestion de trésorerie Libeo, leader du paiement entre entreprises, et Fygr, pépite de la gestion et prévision de trésorerie - membre de la sélection 2022 du "Future 40" de Station F - unissent leurs force pour offrir aux dirigeants de TPE / PME la solution intégrée la plus aboutie du marché en matière de règlements fournisseurs et de gestion de trésorerie





« Nos clients utilisent Fygr pour avoir une vision à 360° (passé, présent, futur) de leur trésorerie. L’une des composantes essentielles de cette bonne gestion de trésorerie consiste à bien piloter son poste fournisseurs. Il nous a semblé naturel de nous allier à l’acteur de référence en la matière afin de proposer la meilleure expérience possible de A à Z. » confie François Menjaud, co-fondateur et CEO de Fygr.



« Dans le contexte actuel où l'argent coûte cher, nos clients sont encore plus sensibles à la gestion de leur trésorerie. Avec Libeo nous permettons à nos clients de très bien maîtriser les postes fournisseur et client. En complément l’association avec Fygr permet à nos clients d’avoir une vue complète et fine de leur trésorerie. » explique Pierre-Antoine Glandier, co-fondateur et CEO de Libeo.



Le récent contexte de crise a indéniablement changé les priorités des dirigeants d’entreprises qui, pour être en mesure de faire face à des dépenses imprévues et à des situations d'urgence (retards de paiement, investissements supplémentaires, situations économiques difficiles, etc.), adoptent une stratégie d’anticipation. Par ailleurs, face au ralentissement des investissements, le pilotage de la trésorerie et du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) doit aussi être envisagé sous l’angle du développement de l'entreprise. En effet, une gestion rapprochée de la trésorerie, et en particulier des postes clients et fournisseurs, est indispensable avant d’envisager des plans de développement, et plus globalement de prendre les décisions financières les plus éclairées.



Grâce à ce partenariat, les utilisateurs retrouvent leurs données de factures fournisseurs issues de Libeo directement dans Fygr, afin d’alimenter leur prévisionnel de trésorerie. Les données de Fygr sont transmises à Libeo pour améliorer les décisions de règlements sur la base d’une vue complète de la trésorerie. Une gestion de bout en bout. Les deux services sont proposés dans une offre commune à partir de 149€ HT par mois.



« Dès que nous avons échangé avec les fondateurs de Libeo, nous avons remarqué que nous partagions de nombreux clients, et plus globalement que les problématiques rencontrées par chacun d’eux étaient très proches : comprendre et analyser sa situation financière passée et présente, agir sur cette situation - notamment en pilotant le paiement des fournisseurs et le recouvrement clients - et anticiper les mois à venir pour ne jamais se laisser surprendre ». analyse François Menjaud, co-fondateur et CEO de Fygr.



« La culture et la vision de Libeo et de Fygr sont très proches : fournir des solutions très ergonomiques pour résoudre des problèmes complexes et critiques pour les entreprises. En associant nos deux solutions expertes, nous souhaitons aujourd’hui proposer un produit de référence aux TPE / PMEs, qui peuvent à présent piloter et optimiser leur trésorerie et leurs processus financiers simplement. » indique Pierre-Antoine Glandier, co-fondateur et CEO de Libeo.



A propos de Libeo

Depuis 2019, Libeo simplifie, sécurise et améliore le traitement et le règlement des factures pour les entreprises et les cabinets comptables. Solution complète automatisant la gestion des flux financiers et des factures, le paiement, le rapprochement bancaire, Libeo est le pionnier du paiement en un clic et sans IBAN (IBANless est une marque déposée). Plus de 300 000 entreprises paient et se font payer sur sa plateforme, dont Intersport, Campanile, Biocoop, Sonia Rykiel et Mazars.

Spécialiste de la facturation électronique, Libeo construit sa propre Plateforme de Dématérialisation Partenaire certifiée avec Docaposte, référent de la confiance numérique. https://libeo.io/

LIBEO



À propos de Fygr :

Fygr est la fintech française de solutions de suivi, gestion et prévision de trésorerie pour les dirigeants de startups, TPE et PME, et pour les cabinets d’expertise-comptable.

Fygr a pour mission de permettre à tous les dirigeants d’entreprise de mettre en place un pilotage financier à 360° via une interface simple à utiliser, de gagner en sérénité et de prendre les meilleures décisions pour le développement de leur activité.

Créée début 2020 par François Menjaud et Geoffrey Laird, Fygr accompagne plus d’un millier de dirigeants de TPE / PME, ainsi qu’une centaine de cabinets d’expertise-comptable.

