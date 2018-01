Les managers français plus innovants et collaboratifs que leurs homologues européens

Les managers français obtiennent les meilleures notes en termes d'Esthétique, ce qui signifie qu'ils mettent prioritairement l'accent sur un besoin d’expression de soi, de préoccupations autour de l’apparence, des sensations et de la conception des produits sur lesquels ils travaillent. Ils obtiennent également les meilleurs scores en termes de Pouvoir, ce qui souligne leur désir de réussite, d’accomplissement, de statut et de contrôle. Ils obtiennent également un score élevé sur l'échelle de l'Affiliation (avec l'Allemagne, la Belgique et le Danemark), ce qui suggère qu'ils valorisent les interactions sociales et préfèrent travailler en équipe.Les managers britanniques ont obtenu les meilleurs scores pour l'Altruisme. Ils apprécient aider les autres ainsi que les environnements axés autour de leurs clients. Leur note est également élevée pour l'Hédonisme (tout comme les leaders belges et français). Ils préfèrent donc les environnements de travail décontractés, amusants et ouverts.Les managers allemands ont obtenu des scores moyens sur presque toutes les échelles du MVPI, exception faite de l'Affiliation, où ils obtiennent le deuxième meilleur score juste après les leaders français. Ils préfèrent donc travailler avec les autres, en équipe, et valoriser l'interaction sociale.Les suédois accèdent aux valeurs les plus faibles sur les échelles du Commerce, de l'Hédonisme, du Pouvoir et de la Reconnaissance. Ils seraient donc plus enclins à travailler efficacement dans des équipes à hiérarchie horizontale, préférant œuvrer de manière collaborative plutôt que d'être challengés.Les leaders de tous ces pays ont obtenu un score relativement faible en termes de Tradition et Sécurité, ce qui peut s'expliquer par des attitudes managériales occidentales généralistes : flexibilité, aventure, prise de risque et expérimentation.Tomas Chamorro-Premuzic, PDG de Hogan et l'un des spécialistes les plus influents sur les différences culturelles dans le cadre des RH a déclaré : " Chaque culture a besoin de leaders qui font preuve de discernement, d'expertises techniques, de compétences humaines, d'intégrité et de conscience de soi. Leurs importances varient d'une culture à l'autre.Par exemple, les compétences humaines ont plus d'importance en Italie ou en Espagne alors qu'en Finlande ou en Allemagne, l'expertise technique prime. "L'origine nationale et culturelle n’influe donc pas systématiquement sur les compétences en leadership, mais les valeurs ont en revanche un impact sur la culture que le leader instaure au sein d'une entreprise ou d'une équipe. De plus, la manière dont les valeurs d'un leader s'alignent sur les valeurs fondamentales d'une organisation, détermine également le succès de la collaboration. Pour un alignement parfait, les deux doivent être mesurées - un bon leader est juste une bonne personnalité mise au bon endroit.Les résultats de Hogan montrent que ces différences ne sont nullement destinées à être utilisées pour la sélection de nouveaux collaborateurs ou pour coller des étiquettes. Cependant, comme le fait remarquer le Docteur Nigel Guenole, maître de conférences et Directeur de recherche à l'Institute of Management de l'Université de Londres : " Les leaders doivent être conscients que de leurs différences permettent de mieux travailler ensemble. Les équipes multiculturelles peuvent en effet avoir des attentes différentes les unes envers les autres et envers leurs dirigeants." Ces résultats fournissent matière à réflexion lorsqu’on travaille avec des équipes internationales, afin de minimiser les malentendus dus aux différences culturelles.À propos de l'étudeDans la présente étude, Hogan a comparé les scores du HPI (Hogan Personality Inventory) décrivant la personnalité dans des conditions normales et idéales, le HDS (Hogan Development Survey) utilisé pour découvrir les caractéristiques du côté obscur qui pourraient conduire au déraillement et le MVPI (Motives, Values , Preferences Inventaire) évaluant les valeurs qui animent les individus sur leur lieu de travail auprès de chefs d'entreprise de sept pays - France, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Belgique, Suède et Pays-Bas. Les résultats révèlent des différences qui suscitent réflexion et permettent de poursuivre l'étude et les échanges entre les équipes multiculturelles.À propos des évaluations HoganFondé en 1987 par Drs. Joyce et Robert Hogan, Hogan a dirigé le monde dans l'évaluation de la personnalité et le développement du leadership depuis exactement 30 ans maintenant. Il a produit les premières évaluations pour mesurer scientifiquement la personnalité des cadres et dirigeants pour une meilleure utilisation professionnelle de ces derniers. Les enseignements de cette étude, ainsi que ses nombreuses innovations notables, ont aidé Hogan à être largement reconnu dans la communauté académique et celle des affaires. Aujourd'hui, cumulant produits et services dans 56 pays et en 47 langues, la petite startup des débuts a évolué pour devenir le leader de l'industrie desservant plus de la moitié des 500 plus grandes entreprises.Plus d'infos : www.hoganassessments.com