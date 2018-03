Les employés français révolutionnent l’espace numérique de travail

Cette autonomie a une influence directe sur les performances des entreprises : la majorité des DSI d’EMEA (89 %) estiment qu’il est possible d’augmenter les revenus de 5 % sur 3 ans en offrant davantage de liberté aux salariés sur le plan professionnel.



Cette approche permet également d’accroître la collaboration au sein du personnel (hausse de 12 % par rapport à l’approche traditionnelle). Ces derniers vont même jusqu’à utiliser leurs propres outils pour un usage professionnel : en EMEA, une application professionnelle sur cinq a été introduite dans l’entreprise par les employés eux-mêmes2 –ce qui témoigne de leur rôle central dans la révolution à laquelle nous assistons.



« La migration de technologies puissantes entre les mains des collaborateurs a été à l’origine d’une profonde évolution du monde professionnel. En effet, les applications ont pris une place critique dans le quotidien des employés, et sont devenues essentielles pour leur permettre de travailler intelligemment », explique Karim Djamai, Directeur Mobilité, VMware France. « À l’heure où les organisations s’efforcent de se démarquer grâce à de nouvelles technologies, la capacité à fournir aux salariés des informations là où elles sont nécessaires stimulée par la demande en applications, ainsi que l’existence d’une culture basée sur la confiance, l’accessibilité et la collaboration seront des paramètres indispensables pour que le personnel soit aussi engagé et productif que possible. »



Le personnel de bord de Lufthansa Cargo, filiale en propriété exclusive de Deutsche Lufthansa AG et compagnie aérienne internationale de transport de marchandises, utilise un organiseur électronique de poste de pilotage (EFB) en vol. L’équipage peut ainsi accéder rapidement et en toute simplicité à des cartes aéronautiques, à des informations sur les aéroports et sur des itinéraires, à des rapports météorologiques, etc. « Grâce aux appareils mobiles, nous pouvons proposer à notre personnel des informations récentes, de nouvelles applications et des approches innovantes en un instant », déclare Sven Gartz, capitaine et responsable informatique des opérations de vol chez Lufthansa Cargo.



La nécessité d’un changement de culture



Afin de réussir leurs transformations numériques, les entreprises doivent donner à leurs employés la possibilité d’accéder à des applications variées (partage de connaissances, collaboration, gestion de projet, etc.). En effet, pour que cette transformation ait un impact réel, il faut créer une culture issue d’un mélange d’initiatives de la part des collaborateurs et de confiance de la part de leurs dirigeants.



En France, les salariés les plus autonomes ont 2 fois plus tendance à considérer leurs employeurs comme des leaders en matière de transformations numériques (45 % vs. 21 %), et et sont près de 4 fois plus susceptibles d'affirmer que leur entreprise est devenue un lieu de travail plus agréable (55 % contre 14 %).



« Les applications professionnelles et les solutions de productivité permettent aux employés d’en faire toujours plus, et de prendre des décisions à partir des ressources de qualité à leur disposition », poursuit Karim Djamai. « L’accessibilité des applications depuis n’importe quel appareil offre une réelle différence en matière de performances. Bien que les solutions axées sur les exigences professionnelles soient devenues la norme, les entreprises doivent désormais s’ouvrir à des applications adaptées avant tout aux besoins de leurs employés et transformant leurs activités au quotidien. »



*Les employés « traditionnels » sont ceux qui estiment que leur organisation ne leur fournit pas les technologies nécessaires pour être efficaces dans leur travail.



