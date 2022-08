Les craintes d'inflation provoquent des remous sur le marché des crypto-actifs Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Les craintes d'inflation ont une fois de plus fait frémir le marché des crypto-actifs la semaine dernière, avec une forte vente après l'envolée de la semaine précédente.



Le Bitcoin a perdu son élan et a plongé à 21 400 $, en baisse par rapport au prix de ralliement de 24 000 $ de la semaine dernière. Il a été particulièrement touché par les craintes d'inflation, avec des chiffres allemands plus élevés que prévu, couplés aux conclusions de la Fed soulignant que les hausses de taux sont loin d'être terminées. Il a également subi le double effet des liquidations de positions longues sur le marché à terme, alors qu'il cherchait à recréer les gains de la semaine précédente.



L'Ethereum a également connu des baisses à deux chiffres et se négocie actuellement juste en dessous de 1 600 $, en baisse par rapport à la position de près de 1 900 $ de la semaine dernière. Dans une position très différente de celle d'il y a une semaine, alors qu'il était soutenu, comme de nombreux crypto-actifs majeurs, par les informations de The Merge, il a vu ses gains s'éroder, la corrélation de la crypto-actif avec les actions ayant rendu les prix plus sensibles aux pressions macroéconomiques.



Alors que le repli de la semaine dernière sera sans aucun doute une source de frustration pour les investisseurs, il y a beaucoup d'activités dans la crypto-sphère, surtout à moins d'un mois de la mise à jour The Merge. Nous pourrions donc assister à une dichotomie intéressante entre l'enthousiasme suscité par les changements de réseau et leur impact sur les prix, et les vents contraires macroéconomiques qui entraînent une certaine retenue.



Alphabet montre son soutien aux projets crypto-actifs



Un nouveau rapport de Blockdata a révélé qu'Alphabet a investi davantage dans les sociétés de crypto-actif et de blockchain que toute autre société cotée entre septembre 2021 et juin de cette année.



Elle aurait dépensé 1,5 milliard de dollars dans quatre projets, en cherchant à devancer ses concurrents. Elle a devancé des entreprises comme BlackRock, Morgan Stanley et Samsung, qui ont investi à elles trois environ 3 milliards de dollars dans des projets.



Le rapport de Blockdata a révélé que sur les 40 entreprises publiques suivies, environ 6 milliards de dollars ont été investis dans un total de 61 start-ups de crypto-actif et de blockchain, ce qui prouve que malgré la récente volatilité des prix, la tendance à long terme est là pour rester.



L'UE envisage la création d'un régulateur spécialisé dans les crypto-actifs



L'Union européenne s'apprête à créer un tout nouveau régulateur chargé de superviser les crypto-actifs.



Alors que la crypto-sphère a déjà été affectée par des législations récentes, telles que la réglementation sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA), il semble maintenant qu'un régulateur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sera créé, et que les fournisseurs de crypto-actif seront de son ressort.



Bien que les délais restent à confirmer (et dépendent des négociations), l'UE semble de plus en plus désireuse de se concentrer davantage sur ce domaine d'innovation.



Ripple et Travelex s'associent pour permettre les paiements d'entreprise en crypto-actif au Brésil



Ripple et Travelex Bank ont collaboré pour permettre les paiements transfrontaliers au Brésil. La liquidité à la demande (ODL) de Ripple permettra aux clients de Travelex d'envoyer de l'argent au-delà des frontières instantanément, avec un règlement à faible coût et sans avoir à détenir un capital préfinancé sur le marché vers lequel ils souhaitent transférer les fonds.



Cette initiative renforce le statut du Brésil en tant que défenseur des crypto-actifs, suite à la mise en place d'une réglementation qui protège les clients et favorise l'innovation simultanément.



Le Brésil est déjà un acteur majeur dans le domaine des paiements, avec 780 milliards de dollars envoyés chaque année, et cette dernière collaboration semble donc être une étape logique, surtout si l'on considère le sentiment de défense affiché par l'Amérique latine plus largement.



