Les NFT à l'heure du couronnement, la version de The Evening Standard

Le Web3 est partout ! Y compris en version "The Crown". Ce week-end, le très conservateur quotidien britannique qui fêtera bientôt ses deux siècles d'existence, propose de télécharger gratuitement un NFT, sous forme d'oeuvre d'art numérique signée par Trevor Jones. Publiée dans le journal (sous forme de QR code), diffusée sur Oxford Street, visible dans l'espace d'exposition de W1 CURATES à Flannels l'oeuvre est téléchargeable gratuitement jusqu'à lundi soir. D'abord créée dans le studio de Jones à Edimbourg sous la forme d'une peinture physique, The Oath (c'est le nom de l'oeuvre : le serment) représente la couronne de Saint Edouard, portée aussi par la Reine Elisabeth II lors de sa mort. Au-delà du côté "people" de l'événement, cette initiative a le mérite de mettre en lumière ce que sont les oeuvres d'art numériques aujourd'hui. L'artiste écossais Trevor Jones, peut-être méconnu pour un grand nombre, a été reconnu dans le monde de l'art dès 2021 pour avoir pulvérisé le record des ventes avec son oeuvre numérique "Bitcoin Angel" cédée en version ouverte pour un montant total de 2,4 millions de livres (1 million d'euros). Quant à The Evening Standard, la marque média qui se déploie depuis presque deux siècles a déjà lancé des initiatives sur le sujet. La première a eu lieu dès 2021 via son magazine orienté mode, ES Magazine. Pour son édition de Septembre, le magazine a dévoilé une couverture réalisée par des artistes numériques, les détenteurs du NFT pouvaient accéder à la création en mouvement ainsi qu'à une oeuvre d'art musicale. Au travers de ces initiatives, The Evening Standard souhaite sensibiliser son lectorat aux NFT et à leur utilisation au quotidien. AL. A Photo ci-dessous "Bitcoin Angel" par Trevor Jones

