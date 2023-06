Accueil Envoyer Imprimer Partager Ledger lance ‘Ledger Enterprise TRADELINK’, une solution technologique inédite pour le trading institutionnel Ledger, le leader mondial de la sécurisation d'actifs numériques, lance sa nouvelle offre Ledger Enterprise TRADELINK en étroite collaboration avec des plateformes d'échange et des custodians de renom, marquant ainsi l’entrée de Ledger sur le marché du trading institutionnel.



Ledger Enterprise TRADELINK permet aux entreprises et gestionnaires d'actifs d’accéder à un vaste réseau mondial de plateformes d’échanges, d’OTC et de custodians partenaires. Cette offre inédite s’appuie sur la technologie sécurisée de Ledger Enterprise, permettant à ses clients de naviguer un marché crypto en constante évolution.



Ledger Enterprise TRADELINK offre les avantages suivants :



- Trading off-exchange : Les entreprises peuvent bénéficier de la sécurité de la technologie Ledger et des services de custodians réglementés pour accéder aux bourses et aux courtiers OTC tels que Crypto.com, Bitstamp, Huobi, Uphold, CEX.IO, Wintermute, Coinsquare, NDAX, Damex, Bitazza, Flowdesk, YouHodler sans avoir à exposer leurs fonds hors du custodian.



- Sécurité et transparence accrues : le cadre de gouvernance de Ledger améliore la sécurité et la transparence sur l'ensemble du réseau, permettant un suivi en temps réel des soldes de crypto et du statut opérationnel des participants.



- Répartition des risques : Ledger fournit un cadre de gouvernance ouvert où les participants peuvent rejoindre ou construire leur propre réseau de custodian et de bourses / courtiers OTC. Cela permet aux gestionnaires de fonds de gérer sans problèmes leurs actifs numériques en distribuant les risques sur plusieurs partenaires/custodian. Et comme il s'agit d'un réseau ouvert, ils ont la possibilité de changer de custodian à la demande.



- Opérations simplifiées : Les entreprises peuvent simplifier leurs opérations en utilisant l’infrastructure de Ledger pour passer et exécuter leurs ordres de façon manuelle ou automatique.



- Zéro frais de transaction : Ledger est un fournisseur de technologie, pas un intermédiaire financier. Aucun frais de transaction ne sera facturé, ce qui garantit des coûts opérationnels prévisibles et une meilleure planification budgétaire.



- Trading rapide et efficace : Les entreprises bénéficient d'économies importantes sur les frais de transaction et accélèrent leurs transactions en éliminant le besoin de transférer leurs actifs entre plusieurs plateformes.



« Depuis plus d'une décennie, nous développons des solutions de sécurité et de gouvernance pour l’ensemble de l'écosystème crypto. C’est sur cette base que nous avons construit Ledger Enterprise TRADELINK, qui donnera à nos clients institutionnels une flexibilité et une sécurité inégalées » déclare Sébastien Badault, Vice-Président chez Ledger Enterprise. « En développant des solutions de trading institutionnel plus efficaces, nous donnons aux gestionnaires d'actifs, aux custodians, ainsi qu’aux bourses d’échanges les moyens de naviguer en toute confiance un secteur d’avenir ».





Au lancement, les partenaires comprendront des gestionnaires d'actifs tels que Hodl Group, une plateforme de gestion d'actifs numériques telle que Wyden, des custodians tels que Komainu, TetraTrust, Etana, Crypto Gara, Damex, Kryptidian, ainsi que des exchanges, OTC brokers/providers et des plateformes partenaires telles que Crypto.com, Bitstamp; Huobi, Uphold Institutional, CEX.IO, Wintermute, Coinsquare, NDAX, Damex, Bitazza, Flowdesk, YouHodler, et bénéficieront à tous les clients Ledger Enterprise sans frais supplémentaires.



« La technologie innovante de Ledger renforce non seulement la sécurité, mais favorise également un environnement conforme à la réglementation pour le trading institutionnel », déclare Eric Anziani, Président et Directeur des Opérations de Crypto.com. « Nous sommes fiers de faire partie de cette initiative de Ledger et enthousiastes à l'idée d'offrir l'architecture de trading de pointe de Crypto.com Exchange, une connectivité robuste, et une liquidité aux clients de Ledger Enterprise via TRADELINK. »



« En tant que fournisseur OTC, nous sommes conscients de l'importance d'établir une confiance solide dans le monde du trading crypto institutionnel. Notre objectif est de montrer l’exemple en mettant en place des solutions qui améliorent la transparence et favorisent la responsabilité dans toutes nos activités. Notre collaboration avec TRADELINK témoigne de notre engagement inébranlable envers la conformité réglementaire, ce qui nous positionne aux côtés d'autres entreprises innovantes pour promouvoir une industrie des actifs numériques durable et tournée vers l'avenir. »



Liste des partenaires de Ledger Enterprise TRADELINK : Wyden, CEX.IO, Komainu, TetraTrust, Etana, Wintermute, Coinsquare, Bitstamp, Crypto.com, LaserDigital, Uphold, Huobi, NDAX, Crypto Garage, Damex, Bitazza, Kryptodian, Hodl Group, Flowdesk, YouHodler.



A propos de Ledger :

Fondée à Paris en 2014, LEDGER est une plateforme mondiale pour les actifs numériques et Web3. Ledger est déjà le leader mondial de la sécurité et de l’utilité des actifs numériques critiques. Avec plus de 6 millions d’appareils vendus aux consommateurs dans 200 pays et 10+ langues, 100+ institutions financières et marques en tant que clients, 20% des actifs cryptographiques mondiaux sont sécurisés, ainsi que des services prenant en charge le trading, l’achat, les dépenses, les gains et les NFT. Les produits LEDGER comprennent : Ledger Stax, Nano S Plus, portefeuilles matériels Nano X, application compagnon LEDGER Live et Ledger Enterprise. Grâce à sa facilité d’utilisation, LEDGER permet à un utilisateur de commencer à investir dans des actifs numériques et, en fin de compte, d’atteindre la liberté financière dans un environnement sûr et sans stress.

