Le groupe Kepler Cheuvreux diversifie ses activités dans la gestion d’actifs avec le lancement de KCI

Depuis juin 2018, Kepler Cheuvreux a amorcé une nouvelle phase d’accélération de son développement avec l’entrée de deux nouveaux actionnaires au capital : Atlas Merchant Capital et Edmond de Rothschild Equity Strategies, fonds de private equity. Le lancement de KCI s’inscrit dans cette dynamique et va bénéficier d’une expertise renforcée dans les métiers de la dette et les produits de taux.



Un lancement qui répond à un double besoin



KCI va développer une gamme de fonds de financement de l’économie réelle allant de la dette senior aux capitaux propres afin d’apporter des solutions sur-mesure aux besoins des entreprises et de leurs actionnaires.



KCI veut aussi répondre au souhait des investisseurs institutionnels français et étrangers de financer l’économie réelle tout en diversifiant leurs investissements à des sociétés non présentes sur les marchés cotés et offrant des profils de rendement-risque plus attrayants.



KCI : l’alliance de l’expertise et de la légitimité dans le financement des entreprises



Kepler Cheuvreux est un des pionniers et leaders sur le marché de la dette privée en France. En effet, Kepler Cheuvreux est intervenu comme conseil ou arrangeur d’une cinquantaine d’opérations depuis 2011. En parallèle, Kepler Cheuvreux suit en analyse crédit environ soixante sociétés émettrices d’Euro PP pour le compte d’investisseurs institutionnels, notamment via son partenariat historique avec la société de gestion Fédéris Gestion d’Actifs (avant son intégration à La Banque Postale Asset Management en 2016), à travers lequel près de 1,1 milliard d’euros a été investi sur ce segment.



IFE Mezzanine a, depuis sa création en 1998, participé à plus de 50 opérations en France et en Europe pour soutenir la croissance d’entreprises ou leur transmission, en y investissant plus de 500 millions d’euros dans le cadre de son activité historique de gestion de fonds dédiés à la mezzanine et plus récemment aux transactions sponsorless.



KCI entend dans un premier temps déployer deux stratégies complémentaires : l’une dans la continuité de son activité historique et dédiée au « preferredequity » (mezzanine et quasi-capital) et l’autre dans la dette privée (Euro PP et dette senior), le tout dans un écosystème favorable tout en préservant son indépendance de gestion.



Pour Guillaume Cadiou, Président du Directoire de Kepler Cheuvreux « cette opération représente pour nous une opportunité unique de diversifier nos activités dans la gestion d’actifs et elle s’inscrit parfaitement dans la nouvelle dynamique de Kepler Cheuvreux encouragée par nos actionnaires ».



Dominique Fouquoire, Président de KCI souligne que « grâce aux différentes expertises du groupe Kepler Cheuvreux, nous bénéficierons de nouveaux atouts clés dans un marché en pleine évolution : l’accès à de puissantes analyses crédit, une présence renforcée auprès des PME et ETI et un large réseau de plus de 1 200 investisseurs institutionnels en Europe. Ainsi, les PME et les ETI à la recherche de financement pourront également profiter de services complémentaires (services ECM et DCM, couverture recherche, etc.). »



