Le financement des start-up en capital-risque dans le monde (1er semestre 2018)

Sur le 1er semestre 2018 (T1 & T2 cumulés dans le rapport), l’étude montre que :



Dans le monde :

- Au 1er semestre, les investissements mondiaux en capital-risque étaient de 128,3 Milliards $, pour 6 652 deals.

- Des chiffres en très forte hausse sur les investissements, à périmètre comparable sur le S1 2017 (+ 79,5 %), mais en baisse sur les deals (- 20 %) > une tendance qui traduit la maturité toujours croissante du marché, de plus en plus tiré par les deals en late-stage – ces-derniers représentant à eux seuls au S1 2018 près d’un quart du total des deals.

- Un exemple concret : le méga tour de table de 14 Milliards $ de la Fintech chinoise Ant Financial (T2 2018), le plus gros deal VC de l’histoire à ce jour.



Depuis début 2018, focus sur la part du nombre de deals par région :

Amériques : 65 %

Asie : 14 %

Europe : 21 %



Depuis début 2018, focus sur la part des investissements par région :

Amériques : 47 %

Asie : 44 %

Europe : 9 %



Malgré une part – assez réduite – dans seulement 14 % des tours de table mondiaux, l’Asie représente pourtant à elle seule 44 % des investissements VC sur le S1 2018. Le continent talonne désormais les Amériques (47 % des investissements). Si l’Asie continue sur cette lancée, elle pourrait, d’ici la fin d’année 2018, dépasser les Amériques sur les investissements – grâce à de nombreux mega-deals tech.

Exemple : En plus du deal historique d’Ant Financial, on peut citer l’exemple de SenseTime, géant chinois de la VR, qui a bouclé un tour de table de 620 Millions $ au T2 2018.



Tendances sectorielles :

Introductions en bourse / IPO

- Ce semestre, on observe une relance sur le marché des IPO. Elles atteignent en valeur, au S1 2018, quasiment la même valeur que sur l’année 2017 complète – avec une dynamique essentiellement portée par l’Asie.

- La finalité des IPO évolue : si traditionnellement, les entreprises ont privilégié l’IPO pour se financer, elles y voient aujourd’hui un moyen pour trouver des liquidités pour les actionnaires existants – un exemple qui s’illustre notamment par les exits de Spotify, Dropbox ou DocuSign au T2 2018.



IA & Cyber



- L’IA continue de cristalliser toutes les attentions. Valorisé désormais à 1,2 Milliard $, avec un méga tour de table en 2018, le chinois SenseTime est la société d'IA la plus chère du monde.

- Au vu de l’actualité récente, les investissements en Cybersécurité constituent un thème prioritaire pour les investisseurs, et le secteur confirme sa très bonne santé.



En Europe :

- Au 1er semestre, les investissements en capital-risque en Europe ont atteint le montant de 11,8 Milliards $ (+ 18 % vs. S1 2017), pour 1 407 deals (- 48 % vs. S1 2017) > une tendance à des deals plus gros, qui s’aligne sur la tendance mondiale, dans une mesure toutefois moins exceptionnelle.

- En Europe, les fonds se structurent pour accompagner des tours de tables d’une dimension nouvelle : la part des fonds disposant de moyens compris entre 100 et 250 Millions $ a été multiplié par deux, par rapport à 2015 (schéma 1, page 73 de l’étude).



En France :

- Les investissements du S1 2018 pour la France équivalent quasiment déjà à ceux de l’année 2017 complète : 1,7 Milliard $ au S1 2018, contre 1,88 Milliard $ sur l’année totale 2017.

- En semestre comparable, le nombre des deals, en revanche, est en baisse par rapport à 2017 : 177 deals au S1 2018, contre 239 au S1 2017 (soit une baisse de 26 %) > une donnée qui vient une fois de plus appuyer la tendance mondiale d’un marché plus mature, qui tend à moins de deals, mais de plus grosse taille.

- Corporate Venture : au S1 2018, la part des tours de table français réalisés via des investissements en corporate venture correspond à 22 % des deals conclus ; le chiffre était de 16 % sur le S1 2017 > la moyenne française ce semestre tend à se rapprocher de la moyenne mondiale (25 %). Le profil type des investisseurs évolue, avec notamment de plus en plus de co-investissements de fonds + corporate.



Le Top 5 des principaux tours de table français au S1 2018 :

- Ledger : 61 Millions €

- OpenClassrooms : 60 Millions €

- Klaxoon : 43 Millions €

- Black Market + CityScoot (à égalité): 41 Millions €

- Enyo Pharma : 40 Millions €



A Paris :

- Des investissements toujours en hausse à périmètre comparable : les investissements au S1 2018 atteignent 1,16 Milliard $ (+ 78 % vs. S1 2017) ; les deals sont eux en baisse, légère : 108 tours de tables bouclés, soit - 10 % vs. S1 2017. Dans le contexte politique européen actuel, notamment lié au Brexit, Paris bénéficie d’une image positive auprès des investisseurs, et d’une belle attractivité pour les start-up, avec des deals qui gagnent en maturité et en impact.

- Investissement en Corporate Venture : au S1 2018, la part des tours de table parisiens réalisés via des investissements en corporate venture correspond à 18,5 % des deals conclus.



Téléchargez ci-dessous l’étude VENTURE PULSE Q2-2018 (PDF 105 pages)