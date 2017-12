Le N°1 du discount de la maison choisit une solution logicielle en mode SaaS pour dématérialiser ses 36 000 factures annuelles

Le choix de la solution Yooz s’est imposé comme une évidence : sa simplicité de mise en place et d’utilisation a permis de s’adapter très simplement au contexte multi-sites de la Foir’Fouille et à ses règles de gestion spécifiques en proposant un schéma de fonctionnement unique adapté à ses besoins et totalement compatible avec le système informatique actuel (Sage 1000 et Topage).Après 5 mois d’utilisation, les utilisateurs sont unanimes sur les bénéfices apportés par Yooz :- une grande facilité de recherche et de consultation des factures,- une validation à distance des factures facilitée grâce au mode SaaS et à l’automatisation des circuits de validation,- et des gains de temps significatifs sur le tri, la saisie et le classement des factures.Finalement, Yooz a permis au groupe La Foir’Fouille d’automatiser l’intégralité de sa comptabilité fournisseurs avec un délai global de traitement des factures divisé par 4 : le cycle est passé de 20 jours en manuel à 5 jours seulement aujourd’hui !Cathy Miegeville, Responsable Comptable, ajoute : « La réussite de ce projet de modernisation de nos processus comptables se traduit aujourd’hui par un gain de temps de 20 % sur la saisie de nos factures ce qui permet à chaque collaborateur de traiter 500 factures supplémentaires par mois ! »Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.Yooz assure la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par les organisations. La solution permet en particulierl’automatisation du processus Purchase To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures (numérisation,reconnaissance automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique).Yooz propose trois éditions « On Demand » de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics.2000 clients et 50000 utilisateurs dans tous les pans de l’économie « Yoozent » chaque jour leurs achats, factures et documents de tout type.