Halving Bitcoin : quand cela se produira-t-il ? Qu'est ce que cela signifie pour le prix ?

Selon là où vous vous situez, le "halving" est un événement vital qui va redorer la valeur du Bitcoin en tant que marchandise de plus en plus rare, ou rien de plus qu'un changement technique évoqué par les spéculateurs pour gonfler son prix.

Mais de quoi s’agit-il exactement et est-ce vraiment important ?



QU'EST-CE QUE C'EST?

La réduction de moitié est un changement dans la technologie blockchain sous-jacente du bitcoin, conçue pour réduire la vitesse à laquelle de nouveaux bitcoins sont créés.



Bitcoin a été conçu dès sa création par son créateur pseudonyme Satoshi Nakamoto pour avoir une offre plafonnée à 21 millions de jetons.

Nakamoto a écrit "la réduction de moitié" ou Halving dans le code du bitcoin et cela fonctionne en réduisant la vitesse à laquelle les nouveaux bitcoins sont mis en circulation.



Jusqu'à présent, environ 19 millions de jetons ont été libérés.



COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

La technologie Blockchain implique la création d'enregistrements d'informations - appelés « blocs » - qui sont ajoutés à la chaîne dans un processus appelé « minage ».



Les mineurs utilisent la puissance de calcul pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de construire la blockchain et gagner des récompenses sous la forme de nouveaux bitcoins.

Lors de la réduction de moitié, la quantité de Bitcoin disponible en récompense pour les mineurs est réduite de moitié. Cela rend le minage moins rentable et ralentit la production de nouveaux bitcoins.



QUAND CELA ARRIVE-T-IL ?

Aucune date n'a été fixée, mais elle devrait avoir lieu fin avril.

La blockchain est conçue de telle sorte qu'une réduction de moitié se produit chaque fois que 210 000 blocs sont ajoutés à la chaîne. Cela signifie que cela se produit environ tous les quatre ans.



QU'EST-CE QUE CELA A À VOIR AVEC LE PRIX DU BITCOIN ?

Certains passionnés du Bitcoin affirment que la rareté du Bitcoin lui donne de la valeur.

Plus l’offre d’un produit est faible, alors toutes choses égales par ailleurs, le prix devrait augmenter lorsque les gens essaient d’acheter davantage.

Ainsi, la réduction de l’offre de Bitcoin devrait faire monter le prix, estiment certains analystes et commerçants.



D’autres contestent la logique, soulignant que tout impact aurait déjà été pris en compte dans le prix actuel.

L’offre de Bitcoin sur le marché dépend également en grande partie des mineurs de crypto-monnaie, mais le secteur est opaque, avec des données sur les stocks et les approvisionnements rares.

Si les mineurs vendent leurs réserves, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix.

Il est difficile de savoir ce qui se cache derrière un rallye crypto, notamment parce qu’il y a beaucoup moins de transparence sur qui achète et pourquoi par rapport aux autres marchés.

La raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer la hausse de cette année est l'approbation en janvier des ETF Bitcoin par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les attentes selon lesquelles les banques centrales réduiraient les taux d'intérêt.

Mais dans le monde spéculatif du trading de cryptomonnaies, les explications données par les analystes sur les changements de prix du bitcoin peuvent se transformer en récits de marché qui peuvent devenir auto-réalisateurs.



QU’EN EST-IL DES RÉDUCTIONS DE MOITIÉ PRÉCÉDENTES ?

Il n’existe aucune preuve suggérant que les précédents Halvings ont entraîné une hausse du prix du Bitcoin.

Pourtant, les commerçants et les mineurs ont étudié les réductions de moitié antérieures pour tenter de prendre l’avantage.

Lorsque la dernière réduction de moitié a eu lieu le 11 mai 2020, le prix a augmenté d'environ 12 % la semaine suivante.

Plus tard dans l’année, le bitcoin a entamé une forte reprise, mais il y avait de nombreuses explications à cela – y compris une politique monétaire laxiste et les investisseurs particuliers au foyer dépensant de l’argent disponible en crypto-monnaies – et aucune preuve réelle que la réduction de moitié était derrière cela.



Une réduction de moitié antérieure avait eu lieu en juillet 2016. Le Bitcoin avait augmenté d'environ 1,3 % la semaine suivante, avant de plonger quelques semaines plus tard.

En bref : il est difficile d’isoler l’impact, le cas échéant, d’une réduction de moitié dans le passé ou de prédire ce qui pourrait se produire cette fois-ci.

Les régulateurs ont averti à plusieurs reprises que le bitcoin est un marché spéculatif, motivé par le battage médiatique et le « FOMO » (Fear Of Missing Out), et qu'il pose un réel préjudice aux investisseurs, même s'ils approuvent simultanément les produits de trading Bitcoin.



Reportage d'Elizabeth Howcroft et Tommy Reggiori Wilkes, édité par Louise Heavens

REUTERS