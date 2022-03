Le Groupe Prodware nomme Serge Masliah Corporate VP et Group Operations Officer Le Groupe Prodware continue de renforcer son équipe dirigeante en nommant Serge Masliah Corporate VP et Group Operations Officer.

Prodware, partenaire de référence de la transformation digitale des entreprises, et leader européen incontesté dans son secteur, annonce la nomination de Serge Masliah. En tant que Corporate VP et Group Operations Officer (CVP-COO), il est rattaché au CEO et membre du Comité Exécutif.



Dans une fonction transversale de structuration et de coordination des activités, le Group Operations Officer va traduire la stratégie en objectifs concrets de croissance tout en aidant à mettre en oeuvre des indicateurs précis, la gestion des performances, et la planification opérationnelle à l’échelle de l’organisation.



Après la récente arrivée de Bertrand Launay, nommé Corporate VP et Group Revenue Partner, Serge Masliah vient compléter une équipe dirigeante très expérimentée. Le groupe continue ainsi de se doter d’expertises ciblées pour accompagner une croissance forte, pérenne et profitable dans le cadre de son plan stratégique 2021 - 2025.



Diplômé en économétrie de l’Université Paris X et du programme de l’Insead (AMP), après un cursus MBA à New York, Serge Masliah débute sa carrière au début des années 90 chez Saari. En tant que chef de produit, il crée la filiale espagnole à Madrid. En 1997, il intègre Sage au poste de Directeur du Marketing Produit. Après avoir occupé différents postes de direction, il est nommé Directeur Général de Sage France en 2015, puis Directeur Général Europe du Sud en 2017. En 2019, il prend la Direction Générale de l’Europe du Sud pour Kyriba et accompagne la croissance forte de l’éditeur, tant sur les comptes stratégiques qu’au travers du réseau de partenaires. Homme de terrain et de communication, il a contribué à la notoriété des marques avec lesquelles il a collaboré. Expérimenté dans les relations avec les grands comptes, il possède une expérience multi-pays.



« Dans un marché en pleine recomposition et de plus en plus exigeant, je suis heureux d’accueillir Serge Masliah au poste de CVP-COO. Tout au long de sa carrière, il a conduit des organisations complexes avec l’obsession de la performance et de la satisfaction client. Son expérience bénéficiera aussi bien aux clients qu’à l’ensemble des équipes Prodware » précise Alain Conrard, CEO du Groupe Prodware.



« Je suis ravi de rejoindre Prodware et de prendre part à cette nouvelle étape de son développement. Prodware possède de très nombreux atouts différenciants (présence internationale, compétences transversales, fortes expertises individuelles, sens aigu de l’innovation…) sur un marché à la fois dynamique et concurrentiel. Ma mission sera d’accompagner sa forte ambition de croissance et d’enrichir l’offre apportée aux entreprises par de nouvelles solutions au service de la performance globale et de la satisfaction, aussi bien des clients que de l’ensemble des collaborateurs » déclare Serge Masliah, CVP-COO, du Groupe Prodware Serge a commencé sa carrière au début des années 90 en tant que chef de produit chez Saari dont il a ouvert la filiale espagnole à Madrid. En 1997, il intègre Sage en tant que Directeur du Marketing Produit, puis devient Directeur de l'Administration avant de prendre la fonction de

Directeur des Services. En 2004, il est nommé Directeur Général du Pôle Experts Comptables et se rapproche des entrepreneurs et des grands comptes en prenant en charge, sept ans plus tard, les marchés spécialisés et le département PME. En 2015, il est nommé EVP - Directeur Général de Sage France et, en 2017, il devient EVP - Directeur Général Europe du Sud. En 2019, il rejoint Kyriba en tant que DG pour l’Europe du Sud et accompagne fortement la croissance de l’éditeur, tant sur les comptes stratégiques qu’au travers du réseau de partenaires qu’il a mis en place.



A propos de Prodware :

Forts de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

http://www.prodware-group.com



