Le Groupe Magellim acquiert Turgot Capital et conforte sa stratégie de diversification

Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le Groupe Magellim poursuit sa stratégie de développement et de diversification en finalisant l’acquisition du Groupe Turgot Capital et de Turgot AM, et ambitionne de devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l’immobilier.



Le groupe Turgot Capital a connu un développement continu depuis sa création en 2003 qui s’est accéléré en 2017 avec le lancement de son produit phare, la SCI ViaGénérations. Première SCI française lancée sur le marché du viager, la SCI ViaGénérations favorise le maintien des seniors à domicile et gère plus de 800 millions d’euros d’actifs à fin janvier 2022. En 2021, Turgot Asset Management franchit le milliard d’euros d’actifs gérés.



Acteur global de l’investissement et de la gestion d’actifs immobilier, le Groupe Magellim, fondé en 2018, dispose désormais de plus de 3,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette acquisition vise à accélérer la stratégie de diversification des actifs du groupe Magellim autour de secteurs porteurs de sens pour demain comme la santé ou le maintien à domicile des seniors. Elle devrait également permettre de développer sa clientèle institutionnelle.



« Cette acquisition est l’opportunité de renforcer la position du Groupe Magellim pour en faire un acteur engagé et incontournable du marché de la pierre-papier et de l’immobilier à l’échelle nationale. Le savoir-faire de Turgot AM viendra renforcer nos compétences, nos typologies d’actifs, et plus largement notre gamme. Notre ambition première est de proposer à nos investisseurs des projets innovants, responsables et porteurs de sens pour les territoires de demain », précise Steven Perron, Président du Groupe Magellim.



Le Groupe peut compter dans la mise en œuvre de sa stratégie sur le soutien de Waldemar Brun-Theremin, Fondateur et co-gérant de Turgot Capital qui devient Président de Turgot AM et de Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion immobilière, nommé au poste de Directeur Général de Turgot AM.



« Ce rapprochement est une très belle opportunité pour Turgot AM. Nous nous réjouissons de travailler ensemble afin de partager nos expertises et de porter d’une voix plus forte nos valeurs communes sur le marché. Cette intégration renforcera la capacité du Groupe à proposer une offre diversifiée et innovante en phase avec les enjeux sociétaux et environnementaux de demain », conclut Waldemar Brun-Theremin, Fondateur et Président de Turgot AM.



Conseils acquéreur

Le Groupe Magellim présidé par Steven Perron, accompagné de Nicolas Gouey, Directeur Administratif et Financier du groupe ont été conseillés par :

Due Diligences corporate et conseil M&A (Avocat) : Franklin Avocats (Numa Rengot, avocat associé avec Yam Atallah, avocat associé et Adriana Chiche, Antoine Fouassier, Pierre Dupuys et Vincent Lehmann avocats collaborateurs)

Volet règlementaire AMF : Franklin Avocats (Serge Durox, avocat associé, et Mounir Larab, avocat collaborateur)

Due diligences fiscales : Franklin Avocats (Jacques Mestoudjan, avocat associé, et Rudy Marouani, avocat collaborateur)

Due diligences contentieux et contrats : Franklin Avocats (Yann Colin, avocat associé, et Victor Cracan, avocat collaborateur)

et risques : Franklin Avocats (Xavier Marchand, avocat associé)



Due Diligence Financière : Mazars Transaction Services (Baptiste Kalasz, Romain Josserand)



Conseils vendeur

Conseil M&A (Financier) : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Julien Béraud, Axel Riquet, Alexandre Brestin, Emeric Crepiat)

Conseil M&A (Avocat) : Agilys (Baptiste Bellone, avocat associé et Carolle Thain-Navarro, avocate et Chloé Journel, avocate)

Due Diligence Financière : Squareness Financial Consulting (Frederic Meunier, Antoine Sudérie, Pierre Gauche, Maxime Thonnat)



Financement : en qualité d’arrangeur Helia Conseil (Sophie Bogard) pour le compte de la BRED, CEBPL, BPGO et ARKEA



A propos de Turgot Capital

Créée en 2003 par Jean-Baptiste Lacoste, Charles-François Bonnet et Waldemar Brun-Theremin, Turgot Asset Management est une société de gestion de portefeuille indépendante qui s'adresse à une clientèle privée via les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Turgot Capital développe plusieurs métiers : La gestion d’actifs immobiliers et financiers intégrée à la technologie fundee.fr, une activité de courtier grossiste en assurances et une offre de gestion patrimoniale.



A propos du Groupe Magellim

Le Groupe Magellim a été créé en 2018 par Steven Perron, président-fondateur de Foncière Magellan, société de gestion agréée AMF, spécialiste de l’investissement immobilier en régions (SCPI, OPPCI, FPCI, Club deal). L’ambition portée par le groupe est de devenir un acteur global et intégré en immobilier, afin d’apporter à ses clients des projets d’investissements responsables et durables et porteurs de sens pour les territoires. Après plusieurs prises de participation, le Groupe Magellim connait un fort développement en 2021 avec le rapprochement des sociétés Baltis Capital (Crowdfunding immobilier) et de A Plus Finance (société de gestion agréée par l’AMF) complétée aujourd’hui par l’acquisition de Turgot Capital.

Le Groupe Magellim gère aujourd’hui plus de 3 milliards d’actifs sous gestion et regroupe plus de 100 collaborateurs mus par une même volonté d’innover et d’agir sur l’immobilier de demain. Le Groupe Magellim est présent à Paris, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux.

