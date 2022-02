Le Groupe Duval acquiert Bluegreen

A travers cette acquisition, le Groupe Duval, étend le périmètre de ses activités sportives ouvrant ainsi, aux joueurs français, la voie de l'un des plus grands réseaux français de golfs. Les deux réseaux étant géographiquement complémentaires.



BlueGreen, filiale du Groupe Saur, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 58,4 millions d'euros. La société exploite 46 golfs.



Ugolf, pour sa part, gère 59 golfs et a réalisé un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros.



Pauline Duval, Directrice générale du Groupe Duval déclare : "Nous sommes heureux d'intégrer, à notre groupe familial, les équipes de BlueGreen. Nous leur offrirons les moyens de poursuivre leur développement, tout en restant fidèles aux valeurs humaines que nous partageons et à l'esprit entrepreneurial qui nous anime. Notre ambition ? Continuer à ouvrir le golf à un large public en France et à l’international."



"Avoir BlueGreen à nos côtés nous conduira à créer et à former toujours plus de nouveaux golfeurs dès leur plus jeune âge jusqu’au plus haut niveau." précise Pierre-André Uhlen, Directeur Général de Ugolf.



A propos du Groupe Duval

Fondé par Eric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de l’immobilier. Il emploie plus de 4500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 720 millions d’euros.

Plus d’informations sur www.groupeduval.com



