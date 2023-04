Accueil Envoyer Imprimer Partager Lancement de « Law For Code », spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs du web 3 Arnaud Touati, Avocat et cofondateur du cabinet Hashtag Avocats, et ses partenaires, Axel Sabban et Claryss Lefort, sont fiers d'annoncer le lancement de Law for Code, une superstructure du droit et du chiffre spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs du Web3.

Law for Code est l'alliance d'un cabinet d'avocats (Hashtag Avocats), d'un cabinet d’expertise comptable (EARN) et d'un cabinet fiscal (Revo Avocats), pour un total de plus de vingt collaborateurs, dont la mission est de répondre aux besoins croissants des entrepreneurs du Web3 dans toutes ses

composantes stratégiques.

En tant que professionnels du Web3, les associés de Law for Code participent à la professionnalisation du secteur en optimisant l'accompagnement des entrepreneurs et en sécurisant l'écosystème. Dans un univers où il est difficile de trouver des partenaires de confiance, Law for Code construit une proposition de valeur unique en son genre, en incluant toutes les composantes du droit et du chiffre travaillant en équipe dans un but commun : la réussite des projets Web3.



Tout en gardant leur autonomie et leur capacité à accompagner les projets individuellement pour ceux qui le souhaitent, cette superstructure permet d'offrir un accompagnement incluant juridique, comptable et fiscal aux entrepreneurs du Web3, avec en outre accès à un écosystème de partenaires de confiance dans tous les domaines (tokenomics, audit de smart contracts, communication, RP, financement public/privé, etc.).

Deux propositions de valeur : un abonnement « all inclusive » incluant toute l'ingénierie juridique, comptable et fiscale et un audit pour labelliser les projets de confiance.



Arnaud Touati, avocat spécialisé dans les questions de droit des technologies, Claryss Lefort (experte comptable spécialisée crypto, fondatrice du cabinet EARN) et Axel Sabban (avocat fiscaliste spécialisé crypto, fondateur du cabinet Revo Avocats) ont cofondé Law for Code dans le but de devenir la structure de référence dans l'accompagnement des projets Web3 en France et en Europe.



« Nous sommes ravis de lancer lawforcode.com et de pouvoir optimiser l’accompagnement d e s entrepreneurs du Web3 et sécuriser

l'écosystème », a déclaré Arnaud Touati. « En tant qu'avocat spécialisé dans l'accompagnement des projets du web 3, je suis convaincu que Law for

Code est un atout précieux pour les entrepreneurs qui cherchent un accompagnement global. Le constat actuel est le suivant : soit il n'y a pas

d ' a c c o m p a g n e m e n t d u t o u t , s o i t u n accompagnement partiel et lorsque par chance l'entrepreneur est accompagné sur les trois

verticales, les professionnels ne collaborent pas ensemble et cela est très préjudiciable au porteur de projet. Avec Law for Code, l'accompagnement est complet et les équipes travaillent main dans la main, cela fait toute la différence. » - déclare Arnaud Touati.



Hashtag Avocats est un cabinet d'avocats spécialisé dans les nouvelles technologies. Cofondé par Harry Allouche et Arnaud Touati, le cabinet offre des conseils juridiques aux entreprises et aux particuliers, avec un focus particulier dans l’accompagnement des projets web 3.

[Plus d’informations]url: https://www.hashtagavocats.com



