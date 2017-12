Lancel innove et propose le paiement Alipay & WeChat Pay dans ses boutiques parisiennes avec Adyen

Lancel, maison iconique de la maroquinerie française, lance dans ses boutiques parisiennes le paiement mobile avec Alipay et WeChat Pay, deux solutions incontournables des consommateurs chinois. En proposant ces deux moyens de paiement en boutique, la maison fait figure de pionnier dans son secteur.

Lancel a choisi Adyen, expert du paiement international et omnicanal, pour l’accompagner dans son déploiement.



Adyen, partenaire de choix pour déployer l’infrastructure de paiement en boutique



L’implémentation d’Alipay et WeChat Pay dans les magasins parisiens de Lancel et notamment la boutique flagship du 8 place de l’Opéra, a été confiée à Adyen. Expert du paiement international et omnicanal pour les points de vente et e-commerçants, Adyen avait intégré dès 2016 ces deux solutions mobiles à son portefeuille de méthodes de paiement.



Lancel a porté son choix sur Adyen car il est l’un des rares acteurs à proposer Alipay et WeChat Pay sur le même terminal de paiement. En outre, l’intégration s’est déroulée rapidement et de manière très fluide, une condition indispensable pour ne pas perturber l’activité des boutiques.



« C’est une grande satisfaction que de pouvoir accompagner une maison emblématique comme Lancel dans la définition de la boutique de demain. Le mobile est la pierre angulaire de l’expérience retail omnicanal et les consommateurs chinois ont une grande longueur d’avance dans ce domaine. Permettre à sa clientèle chinoise de pouvoir payer à Paris avec leurs solutions locales est un atout stratégique clé mais aussi et surtout un marqueur fort de l’importance que l’on peut accorder aux préoccupations de sa clientèle. C’est sous l’impulsion de retailers précurseurs tels que Lancel que nous verrons ce type de solution se démocratiser en France » déclare Philippe de Passorio, Directeur France Adyen.



À propos d'Adyen

Adyen est une entreprise technologique spécialisée dans le paiement international et omnicanal, qui propose aux marchands la 1ère solution globale de paiement, capable d’accepter les transactions dans tous les pays et sur tous les supports. Adyen accompagne 4500 clients – parmi lesquels Facebook, Uber, Mango, Netflix, Spotify, Booking.com, Showroomprivé ou encore BlaBlacar – en leur procurant plus de 250 moyens de paiements et 186 devises. Adyen optimise les ventes sur tous les canaux (e-commerce, mobile et physique) et se connecte à tous les moyens de paiement, de la carte bancaire à Apple Pay, tout en minimisant les risques de fraude. Fondée en 2006, la licorne Adyen est valorisée à 2,3 milliards de dollars et identifiée par Fortune comme l’une des 3 pépites mondiales à suivre. En 2016, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 659 millions d’euros et a opéré plus de 84 milliards d’euros de transactions.

