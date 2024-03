La fintech Purse conclut l'acquisition de ReachFive pour étendre ses capacités de personnalisation des parcours d’achat

Purse est un acteur clé de l'orchestration de paiements en Europe. Conçue pour personnaliser l’expérience de paiement digitale tout en simplifiant sa mise en œuvre, sa plateforme offre aux marchands tels qu’Auchan, Décathlon ou encore Vertbaudet, une solution complète pour optimiser la performance des paiements.



Grâce à sa technologie SaaS, son équipe d’experts de paiement et son réseau de plus de 80 partenaires de paiement internationaux, Purse permet de personnaliser, optimiser et piloter l’intégralité des parcours de paiement depuis une interface unique. Sa plateforme maximise ainsi la conversion et garantit une acceptation optimale des transactions.



C’est le One-Stop-Shop du paiement.



ReachFive, fondée en 2015, s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion des identités et des accès clients (CIAM). Sa plateforme est conçue pour optimiser l'expérience utilisateur en ligne.



Elle offre un accès simplifié et sécurisé aux services des commerçants sur divers points de contact. Son engagement envers la fluidité de l'expérience utilisateur et la conformité réglementaire se traduit par une gestion des consentements et la protection des données clients.



Dotés de ses services, les e-commerçants peuvent par exemple proposer la création d'un compte client sans mot de passe, à partir d'un téléphone, d'une adresse e-mail ou d’un compte de réseau social. Un simple lien reçu par l'internaute lui permet de se connecter. Le parcours client est alors amélioré, ainsi que le taux de conversion.



« ReachFive offre un panel de services innovants grâce auquel le consommateur maîtrise son expérience et son identité en ligne. En fonction de l’équipement, du canal ou de ses habitudes, il pourra s’inscrire via un connecteur social, se connecter grâce à son empreinte biométrique ou naviguer sans couture cross-canal via Passkeys, qui préfigure la fin des mots de passe. Notre rapprochement avec Purse s’inscrit comme une réponse naturelle à notre ambition de personnaliser les parcours d’achat » commente Jérémy Dallois, CEO de ReachFive.



ReachFive conserve son équipe d’une quarantaine de personnes experte du CIAM ainsi que son fondateur et CEO, Jérémy Dallois. Purse installe une antenne dans les bureaux de ReachFive, situés en plein cœur de Paris et réciproquement dans les bureaux de Purse, à Lille.



« C’est une étape importante pour Purse. Elle concrétise notre obsession commune de délivrer une expérience client optimale dans l’acte d’achat, dont nos clients communs vont désormais pouvoir profiter. A l’image de son fondateur, les équipes de ReachFive sont talentueuses et je me réjouis de partager avec eux notre croissance » commente Rami Salem, CEO de Purse.