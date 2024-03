Purse s'unit avec ReachFive, un mariage arrangé par l'Association de la Famille Mulliez

C'est justement la force de notre nouvelle alliance : nous présentons deux solutions permettant d'adresser des problématiques de sécurité dans la personnalisation des parcours d'achat, l'un en amont et l'autre en aval si on peut schématiser comme cela. (...) Par ailleurs, la force de l'AMF est que justement nous ne sommes pas mono-client et donc cantonnés au seul groupe Mulliez.

Purse et ReachFive font désormais maison commune. Les deux assets technologiques de paiement qui gravitaient dans l'écosystème de l'Association de la Famille Mulliez sont aujourd'hui réunis sous l'ombrelle de Purse, 100 % détenue par l'AFM.Toutes deux souhaitant "révolutionner" le parcours client.ReachFive, née en 2015 à Paris, gère toute la partie authentification. Comprendre, le service qui intervient au moment au moment où le client, d'un site de e-commerce par exemple, souhaite être reconnu. Il peut, au choix, se logguer grâce au binôme "e-mail/MDP" ou bien s'authentifier avec une identité déjà intégrée (celle de gmail, facebook ou tout autre réseau social...).Eh bien, c'est cette partie qui est gérée par Reach Five pour le compte de clients comme Leroy Merlin, L'Occitane, Lacoste, La Redoute ou Printemps. Soit, la gestion des identités et accès clients (CIAM). En tout, ReachFive gère plus de 500 millions d'identités.Quant à Purse, fondée en 2021 à Lille, dans le giron de l'AFM, elle est spécialisée dans l'orchestration des paiements via une solution SaaS. Lorsque le client passe au paiement sur un site comme Decathlon, c'est grâce à Purse qu'il peut avoir le choix entre les différents modes de paiement et que les informations sont transmises en toute sécurité (preuve de paiement) au retailer afin de lancer la préparation de la commande. Purse dispose aujourd'hui de plus de 80 clients partenaires (30% issus de la galaxie Mulliez)" relatent les deux nouveaux partenaires - Rami Salem, CEO de Purse et Jérémy Dallois, CEO de ReachFive qui citent des entités comme Leclerc ou LVMH en tant que clientes.Les deux directeurs généraux restent en place et les marques vont continuer à évoluer sous leur identité propre.Des synergies vont s'opérer notamment en termes de déploiement. ReachFive conserve son équipe d'une quarantaine de personnes basée à Paris. Purse dont le siège est à Lille, va installer une antenne à Paris et réciproquement.En tout, la nouvelle entité représente 120 personnes pour un chiffre d'affaires cumulé de 7M€.Purse qui, depuis le début de cette année et l'ouverture de son bureau en Espagne va pouvoir profiter de la présence de ReachFive à Londres." conclut Rami Salem.Anne-Laure Allain